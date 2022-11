Le défenseur canadien Alistair Johnston savait que quelque chose s'en venait lorsqu'il a vu Tajon Buchanan décocher une passe transversale dans la surface de réparation de la Croatie.

«Nous avons notre propre langage — nous appelons ça une ''balle de but''», a expliqué le défenseur du CF Montréal, qui est capable d'en faire autant que Buchanan.



«Dès qu'il (le ballon) quitte ton pied, tu sais qu'il y a de fortes chances pour qu'il finisse sa course au fond du filet, a poursuivi Johnston, dont des rumeurs persistantes l'envoient au Celtic de Glasgow. Dès qu'il a quitté son pied, je me suis dit: 'balle de but'. Et 'Fonzie' en a profité.

À lire également: Le Canada perd contre la Croatie et sera exclu de la phase éliminatoire

«Quel moment, a-t-il ajouté. On pouvait sentir cette énergie. Je crois que si vous observiez votre GPS à ce moment-là, alors vous auriez vu que chacun des joueurs a atteint sa vitesse de croisière, sa vitesse de pointe, en se précipitant vers le fanion au coin du terrain (pour célébrer le but d'Alphonso Davies). C'était simplement un sentiment de soulagement: 'Ah, nous y sommes finalement parvenus. Nous avons finalement marqué dans le tournoi le plus prestigieux de la planète, et nous avons notre place parmi eux.

«Bien sûr, nous aurions aimé que le reste de la rencontre soit à la hauteur de ce moment-là, mais c'était spécial et je suis certain que ça restera gravé dans la mémoire de chacun d'entre nous», a conclu Johnston.

Le filet de Davies — le premier de l'histoire du Canada à la Coupe du monde de soccer masculin — fut le fait saillant du pays sur la pelouse du stade Khalifa dimanche. La Croatie, 12e au monde et finaliste de la Coupe du monde en Russie il y a quatre ans, a inscrit deux buts en fin de première demie, avant d'en ajouter deux autres au retour de la pause en route vers une victoire de 4-1. En conséquence, le Canada a été éliminé du tournoi réunissant 32 équipes.

Le Canada, 41e au monde, est devenu la deuxième équipe à être éliminée de la Coupe du monde, après le pays-hôte, le Qatar. Les représentants de l'unifolié affronteront le Maroc, 22e, en clôture de leur tournoi jeudi.

Le message de l'entraîneur-chef canadien John Herdman pour l'occasion est bien simple. Oubliez le passé, apprenez de vos erreurs et concentrez-vous sur le Maroc.

«Des milliers de personnes sont fières de nous au pays, et nous devons continuer de garder la tête haute et de les rendre fières, a mentionné Johnston. C'est ça, la Coupe du monde. L'objectif est de faire rayonner ton pays devant le monde entier.»

La journée de lundi a été particulièrement riche en émotions pour les joueurs puisque leurs proches et amis ont pu leur rendre visite au centre d'entraînement du Canada.

Découvrez toutes les nouvelles et les résultats de la Coupe du Monde FIFA 2022 sur RDS.ca

Pour suivre les matchs, consultez le calendrier sur RDS.ca