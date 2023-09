Le Parti québécois (PQ) a décidé de retarder la divulgation de son budget d'un Québec indépendant après le scrutin du 2 octobre dans la complémentaire de Jean-Talon, pour éviter de «faire diversion».

Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon se défend de manquer ainsi de transparence.

Cette projection budgétaire attendue et reportée depuis le printemps est «prête», mais elle pourrait servir aux adversaires à détourner le débat qui doit porter sur les engagements rompus de la Coalition avenir Québec (CAQ) et les enjeux de la circonscription de Jean-Talon, selon le PQ.

Le budget de l'an 1 devait être déposé au début de septembre, mais il sera finalement publié le 23 octobre.

«Le budget est prêt à être dévoilé sauf qu'à l'heure actuelle toute l'attention est portée sur l'élection dans la circonscription de Jean-Talon. [...] On veut éviter de détourner l'attention sur le budget de l'an 1 alors qu'on a des enjeux à présenter. [...] On veut mettre toute l'emphase, l'accent sur la campagne dans la partielle», a expliqué le député péquiste Joël Arseneau en entrevue à Noovo Info 17.

Selon le chef péquiste, la complémentaire doit plutôt porter sur la transparence de la CAQ, notamment concernant l'abandon en avril dernier de son engagement phare de réaliser le troisième lien, le tunnel autoroutier Québec-Lévis, alors qu'elle avait fait campagne sur cet engagement aux élections de 2022.

Jean-Talon, «c'est une élection déterminante sur certaines questions comme la transparence et l'intégrité lors des campagnes électorales», a plaidé le chef péquiste, en conférence de presse au terme du caucus de ses députés pour préparer la rentrée parlementaire du 12 septembre.

«Il y a tellement de sujets à traiter comme celui du coût de la vie, qu'on ne peut pas arrêter notre campagne une semaine pour changer complètement le sujet, alors qu'on pourra le faire en toute quiétude le 23 octobre.»

Mais n'est-ce pas un manque de transparence en soi que de retarder la publication après l'élection?

«Tout le monde va comprendre que c'est logique, les gens auront toutes les réponses le 23 octobre», a-t-il plaidé.

Selon lui, le manque de transparence de la CAQ sur ses engagements électoraux a un «impact direct sur la population», tandis que le budget de l'an 1 est une simulation budgétaire qui ne touche pas précisément les électeurs de Jean-Talon, a argué le chef péquiste.

Il dit connaître «des partis politiques» qui auraient préféré parler pendant deux semaines du budget de l'an 1 «plutôt que du respect de leurs engagements».

«Clairement ça fait une diversion», a affirmé M. St-Pierre Plamondon.

La moitié du personnel réduit du PQ aurait été occupé à plancher sur le budget de l'an 1 plutôt que de faire campagne «pour les gens de Sainte-Foy et Sillery», c'est-à-dire les arrondissements compris dans la circonscription de Jean-Talon.

La mise à jour des finances d'un Québec souverain reste un exercice périlleux, puisque chaque fois, le PQ s'est exposé à la critique et aux railleries de ses adversaires.

Il y a eu six versions du budget de l'an 1 dans l'histoire du PQ, a indiqué M. St-Pierre Plamondon. La dernière tentative avait été menée par... François Legault, en 2005, du temps où il était péquiste. Il avait alors calculé qu'un Québec indépendant bénéficierait d'une marge de manoeuvre de 13 milliards $ sur cinq ans.

«Vous n'aurez pas de grande surprise, ça a déjà été fait six fois», a assuré le chef du PQ.

Les sondages suggèrent une lutte serrée entre la CAQ et le PQ dans Jean-Talon et selon le leader souverainiste, les caquistes vont tout faire pour `changer de sujet' et brandir l'épouvantail de l'indépendance, plutôt que de rendre des comptes.

Le PQ déplorait déjà mercredi de ne se pas se battre à armes égales dans cette complémentaire, alors que la CAQ va mobiliser tous ses ministres et son personnel politique rémunéré pour aller faire campagne dans la circonscription.

«La CAQ a déjà commencé (à faire peur aux électeurs avec la souveraineté)», a déclaré le chef souverainiste jeudi matin, avant le début de la réunion des élus péquistes. Il a même associé la CAQ au Parti libéral du temps de l'ancien premier ministre Jean Charest.

«Mon collègue (le député) Pascal Bérubé me rappelait comment Jean Charest opérait et il y a beaucoup de points similaires.»

Le chef caquiste François Legault a pour sa part déclaré mardi que l'enjeu de cet automne ne sera «pas l'indépendance du Québec, mais le coût de la vie», rappelant ainsi l'objectif numéro 1 du PQ, soit de réaliser la souveraineté, ce qui pourrait rebuter des électeurs fédéralistes.

Car la circonscription a toujours été libérale jusqu'à l'élection de la caquiste Joëlle Boutin en 2019. C'est sa démission pour des «raisons familiales» à la fin de juillet, à peine neuf mois après avoir été réélue, qui force la tenue d'un scrutin complémentaire.

M. St-Pierre Plamondon estime que l'élection d'un député péquiste dans cette complémentaire ferait avancer la cause souverainiste.

«Un quatrième député fait avancer l'indépendance, le Parti québécois, la démocratie. Avoir un quatrième mousquetaire, ça fait une très grande différence.»

Rappelons que le caucus péquiste est passé de sept à trois élus après les élections de 2022.

Les sondages suggèrent que le PQ bénéficie d'une légère avance sur la CAQ dans Jean-Talon et il mise sur cette complémentaire pour sa relance.

La circonscription a toujours été libérale jusqu'en 2019, lors de l'élection de Joëlle Boutin dans une complémentaire.

Le slogan de la CAQ demande aux électeurs de «garder Jean-Talon au gouvernement».

M. St-Pierre Plamondon a associé ces tactiques à celles de l'ancien premier ministre Maurice Duplessis, qui invitait les électeurs à «voter du bon bord», pour reprendre l'expression de l'époque.

«Ça ressemble étrangement à des slogans utilisés par l'Union nationale à la fin des années 50. Ce sont des slogans qui ne visent pas à bâtir ou à inspirer, mais à créer une crainte dans la population.»

Québec solidaire

Alors que le PQ et la CAQ se coltaillent sans retenue dans le cadre de la complémentaire, Québec solidaire (QS) ne craint pas d'être ignoré et de ne pas être vu comme une menace par ses adversaires.

«Ça ne me dérange pas du tout», a répondu le chef parlementaire Gabriel Nadeau-Dubois lorsque questionné sur le sujet en point de presse jeudi.

«Nous, on est sur le terrain depuis trois semaines et pendant que la famille PQ-CAQ se chicane entre elle, nous on est sur le terrain et on parle du coût de la vie, de la crise du logement, de la météo extrême.»

Selon M. Nadeau-Dubois, la stratégie de son parti est la bonne et il ne compte pas la changer.

«Ce que je remarque depuis deux semaines, c'est que le PQ parle de la CAQ et la CAQ parle du PQ. Nous, on parle de ce que les gens parlent. On parle de ce que les gens vivent et ça me convient tout à fait», a-t-il affirmé.

«Pensez-vous que les gens se disent après une grosse journée de travail que c'est intéressant les chicanes entre les ex-péquistes et les péquistes? Non!» a ajouté le chef parlementaire solidaire.