Un inspecteur en prévention des incendies de l'Île-du-Prince-Édouard met en garde ses concitoyens contre les risques d'empoisonnement au monoxyde de carbone, alors que les résidants doivent recourir aux génératrices pour se garder au chaud. La panne d'électricité en est à sa 17e journée depuis le passage de la tempête Fiona.

Inspecteur en prévention des incendies à Charlottetown, Winston Bryan affirme que son équipe a dû répondre à 284 appels à l'aide depuis le passage de Fiona, le 24 septembre. La tempête post-tropicale a déraciné des arbres et détruit des infrastructures électriques à travers toute l'île.

En entrevue avec La Presse Canadienne, M. Bryan a dit estimer que 25 % des appels concernent des alarmes de détecteurs de monoxyde de carbone. Ces alarmes sont majoritairement liées à une mauvaise utilisation de génératrices au gaz en raison de la panne de courant.

«Nous n'avons jamais été sans électricité pendant une aussi longue période, a souligné M. Bryan. Les gens sortent et achètent des génératrices, et ils pensent qu'ils peuvent juste les utiliser et brancher tout ce dont ils ont besoin pour faire fonctionner leur maison.»

Toujours selon M. Bryan, les interventions concernant le monoxyde de carbone constituent normalement moins de cinq pour cent du volume d'appels.

Il tient donc à rappeler à la population que les génératrices doivent demeurer à l'extérieur de la maison, à au moins cinq pieds de toute fenêtre ou ouverture. Il ajoute que le dispositif d'échappement doit être orienté dans la direction opposée à la maison.

Vers 19 heures, heure locale, lundi, le site Web de Maritime Electric indiquait qu'environ 4100 comptes étaient toujours sans électricité, comparativement à environ 4700 samedi soir.

Certains clients pourraient devoir attendre jusqu'à vendredi avant de retrouver le courant, selon une porte-parole de Maritime Electric.

Sur les réseaux sociaux, il est facile de trouver des messages d'Insulaires offrant leur génératrice après le rétablissement du courant chez eux. Il existe même un site Web, appelé «Lend Power P.E.I.», qui vise à aider ceux qui n'ont pas d'électricité à trouver l'une de ces machines convoitées.

Mais les génératrices peuvent être dangereuses si elles sont mal utilisées. Leurs moteurs produisent du monoxyde de carbone, un gaz incolore et inodore qui peut rapidement atteindre des concentrations mortelles sans ventilation adéquate.

M. Bryan a souligné que son équipe frappait aux portes de toute la ville pour aider les gens à faire fonctionner leurs génératrices en toute sécurité.

Le lendemain du passage de Fiona, les responsables provinciaux ont annoncé que les conclusions préliminaires d'une enquête suggéraient qu'une génératrice était à blâmer pour la mort de quelqu'un sur l'île.

Quelques jours plus tard, un hôpital de Charlottetown a prévenu qu'il était en état d'alerte alors qu'il traitait entre 5 et 10 patients en raison de cas suspects d'empoisonnement au monoxyde de carbone.

Cependant, M. Bryan a nuancé que même si les volumes d'appels pour les avertisseurs de monoxyde de carbone ont augmenté, les hospitalisations ont été rares.

«Nous sommes avertis assez rapidement, a-t-il expliqué. Nous entrons et nous effectuons des tests d'air, nous ventilons. Et nous surveillons. Nous avons des premiers intervenants médicaux dans notre équipe.»