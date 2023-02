Les cas de norovirus, le bogue responsable de 60% des cas de « grippe intestinale » chez les humains, sont à nouveau en hausse au Canada après quelques années calmes pendant la pandémie de COVID-19.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Le norovirus, également connu sous le nom de virus Norwalk, affecte les personnes de tous âges et est généralement le plus actif entre novembre et mars. Il est hautement transmissible et courant au Canada, de sorte que la plupart des gens ici auront subi une infection à un moment de leur vie.

Bien que les précautions liées à la pandémie telles que l'éloignement physique, le port du masque et une hygiène rigoureuse des mains aient rendu les épidémies moins fréquentes au cours des dernières années, les experts en santé publique affirment que le virus fait son retour cet hiver.

Selon le Dr Isaac Bogoch, expert en maladies infectieuses au University Health Network de Toronto, les taux d'infection à norovirus au Canada sont actuellement typiques de l'hiver moyen prépandémique.

«Tout au long de 2020, 2021, même des parties de 2022, nous avons eu des fermetures d'écoles, nous avons eu des fermetures d'entreprises, nous avons eu des séjours à la maison et nous avons accordé une attention considérable à l'assainissement et à l'hygiène», a déclaré le Dr Bogoch à CTVNews.ca dans une interview téléphonique jeudi.

«Mais le monde d'aujourd'hui semble être très similaire à l'époque pré-pandémique. Il y a des rassemblements sociaux, les gens sont de retour au travail, les enfants sont de retour à l'école, les gens voyagent et bon nombre des infections dont la fréquence a diminué en 2020 et 2021 ont a recommencé à réapparaître.»

QUELLE EST LA CONTAGIE DU NOROVIRUS ET COMMENT SE PROPAGE-T-IL ?

Selon le National Collaborating Center for Infectious Diseases (NCCID), le norovirus est très contagieux et est la principale cause d'épidémies de gastro-entérite aiguë dans le monde depuis 2002.

La gastro-entérite est une inflammation de l'estomac ou des intestins généralement marquée par des vomissements et de la diarrhée, et le norovirus est responsable d'environ 685 millions de cas de gastro-entérite aiguë chaque année. La plupart des gens contracteront le norovirus cinq fois au cours de leur vie, selon le NCCID.

«Malheureusement, il ne faut pas une grande exposition pour être infecté par cela, et l'autre chose intéressante à propos du norovirus est qu'il est en fait plutôt résistant», a déclaré le Dr Bogoch.

«Il restera sur les surfaces pendant un certain temps et peut résister à la chaleur, au froid et même aux produits de nettoyage à base d'alcool.»

La voie de transmission typique du norovirus est par les fluides corporels infectés et les contaminants comme la salive, le vomi ou, le plus souvent, les matières fécales.

Selon le Dr Tony Mazzulli, spécialiste des maladies infectieuses au Sinai Health de Toronto, les épidémies surviennent généralement dans des environnements surpeuplés tels que les écoles, les hôpitaux, les garderies, les maisons de retraite, les bateaux de croisière et les trains de passagers.

«Quelqu'un qui entre en contact avec une personne malade du norovirus ou l'environnement contaminé, ça se met sur ses mains ou sa nourriture… et il le ramasse.» - Le Dr Tony Mazzulli

«Partout où ils sont dans une sorte de contact étroit, un environnement fermé, c'est très facile à transmettre.»



Selon le NCCID, l'eau potable et les aliments tels que les huîtres, les crevettes et de nombreux fruits et légumes peuvent également être facilement contaminés par le norovirus en raison de l'exposition aux eaux usées.

QUELS SONT LES SYMPTÔMES D'UNE INFECTION ?

La période d'incubation du norovirus est comprise entre 12 et 48 heures, mais des symptômes tels que nausées et vomissements peuvent apparaître dès 12 heures après l'exposition.

«Les symptômes peuvent commencer assez brusquement dans le sens où les gens auront des nausées et des vomissements assez profonds», a déclaré le Dr Bogoch. «La diarrhée peut en faire partie, mais il s'agit très souvent de nausées et de vomissements importants, et les gens se sentiront vraiment mal pendant environ un jour ou deux avant que les symptômes ne commencent à s'atténuer.»

La gravité des symptômes varie d'une personne à l'autre et certaines personnes infectées par le norovirus peuvent être asymptomatiques. Les personnes âgées, les personnes dont le système immunitaire est affaibli et les jeunes enfants ont tendance à présenter les symptômes les plus graves.

Les symptômes commencent généralement à s'estomper après 24 à 36 heures, mais Bogoch a averti que les personnes infectées par le norovirus peuvent excréter le virus dans leurs selles pendant «des jours, voire des semaines» après leur guérison.

«Et c'est pourquoi il est difficile de s'en débarrasser», a-t-il déclaré.

COMMENT UNE INFECTION À NOROVIRUS EST-ELLE TRAITÉE ?

Il n'y a pas de traitement spécifique pour une infection à norovirus. Étant donné que la plupart des personnes infectées par le norovirus commencent à se rétablir d'elles-mêmes après un ou deux jours, le traitement se concentre généralement sur l'atténuation des symptômes et le maintien de l'hydratation.

Les personnes atteintes de norovirus devraient boire beaucoup de liquides, y compris des boissons de réhydratation orale contenant des électrolytes, pour remplacer ceux perdus à cause des vomissements et de la diarrhée, a déclaré le Dr Mazzulli.

«Les très jeunes et les très vieux sont ceux qui souffrent le plus car ils ne sont peut-être pas mobiles pour se lever et aller chercher quelque chose à boire», a-t-il dit.

«Certes, les médicaments anti-nausée peuvent aider à le contrôler, si vous pouvez le réduire, ou utiliser des suppositoires. Mais il s'agit principalement d'un traitement symptomatique et d'un suivi des liquides.»

Les personnes gravement déshydratées peuvent avoir besoin de soins médicaux ou même d'une hospitalisation.

COMMENT QUELQU'UN PEUT-IL ÉVITER DE CONTRACTER LE NOROVIRUS ?

S'il y a une éclosion de norovirus dans votre maison, votre lieu de travail ou votre école, il peut être difficile d'éviter d'être infecté. Cependant, certaines personnes peuvent prendre des mesures pour se protéger et protéger les autres.

«Lavez-vous les mains, lavez-vous les mains, lavez-vous les mains», a déclaré le Dr Mazzulli. «Vous ne savez jamais ce que vous avez touché, ce que d'autres personnes ont touché ou ce qui est contaminé. Faites attention de ne pas mettre vos mains dans votre bouche dans votre nez.»

Le Dr Bogoch a déclaré que la meilleure façon de garder vos mains propres lors d'une épidémie de norovirus est de les frotter avec de l'eau et du savon.

«Le savon et l'eau sont meilleurs que les désinfectants pour les mains à base d'alcool pour ce virus particulier», a-t-il déclaré.

Le Dr Bogoch et le Dr Mazzulli ont déclaré que toute personne dans un ménage infecté par le norovirus devrait rester à la maison pour éviter d'infecter les autres pendant au moins 36 à 48 heures, et que les surfaces à contact élevé de la maison devraient être nettoyées régulièrement avec un produit à base d'eau de Javel.

«Des surfaces méticuleusement propres», a déclaré Mazzulli. «Utilisez certainement de l'eau de Javel domestique, essuyez la surface, laissez-la pendant environ cinq minutes, puis vous pourrez essuyer l'eau de Javel. C'est probablement le meilleur désinfectant.»