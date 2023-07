Les célébrations de la fête du Canada ont repris de plus belle à Ottawa et partout d'un océan à l'autre samedi, mais la météo s'est invitée à la danse. Les intempéries sont venues interrompre les festivités dans la capitale fédérale, tandis que d'autres activités ont dû être adaptées ou annulées en raison de la mauvaise qualité de l'air.

Des activités se sont amorcées samedi matin autour de la colline du Parlement fédéral, mais l'événement principal se déroule aux plaines LeBreton, tout juste à l'ouest du centre-ville d'Ottawa.

Le premier ministre Justin Trudeau était sur place en matinée samedi. Il est allé à la rencontre des personnes sur les lieux, aux côtés de son ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez.

Une célébration extraordinaire jusqu'à maintenant à Ottawa! 🇨🇦 #FêteDuCanada

//

Amazing celebration so far in Ottawa!🇨🇦 #CanadaDay2023 pic.twitter.com/wRumzoW5zQ — Pablo Rodriguez (@pablorodriguez) July 1, 2023

Au terme d'une cérémonie de citoyenneté, M. Trudeau a livré un message enflammé à la foule réunie devant la scène, vantant les forces du Canada.

«Un pays où les différences et la diversité sont célébrées. Un pays où on est libre d'être qui on veut et d'aimer qui on aime. Un pays où chacun a une chance réelle et égale de réussir. Un pays où on reconnaît les erreurs du passé et où on travaille sans relâche pour bâtir un meilleur avenir pour tout le monde», a-t-il énuméré.

Le premier volet du spectacle sur les plaines LeBreton a ensuite mis en vedette des artistes tels que Pierre Kwenders, Delhi 2 Dublin, Tyler Shaw, Josiane et Marie-Josée Dandeneau, qui se sont relayés sur la scène au cours de l'après-midi.

Toutefois, les festivités ont été interrompues vers 15h en raison de l'arrivée d'un front orageux sur Ottawa. Elles ont pu reprendre vers 18h30.

L’orage est passé, et il est temps de reprendre les célébrations de la #FêteDuCanada!



Voyez quelques moments mémorables de ce matin. 🎥



Joignez-vous à nous pour le spectacle du soir, du plaisir garanti! 🎆 pic.twitter.com/QEJKA7Wkor — Vivez la capitale (@VivezlaCapitale) July 1, 2023

Dans un discours aux Canadiens diffusé avant l'événement, M. Trudeau a mentionné que la fête du Canada est une occasion de célébrer le Canada et les gens avec qui nous le partageons.



«Après tout, le Canada fait l'envie du monde entier. Les personnes qui fuient la violence et la persécution rêvent d'une vie ici. Les entreprises s'établissent et ouvrent des usines dans nos villes et nos villages. Les dirigeants du monde entier comptent sur notre leadership en temps de crise», a souligné le premier ministre.

«Partout où il flotte, notre drapeau est reconnu comme un symbole de démocratie, de liberté et d'espoir», a-t-il ajouté.

Bonne fête du Canada! Profitons de cette occasion pour célébrer ce pays dynamique et diversifié que nous avons la chance d’habiter – et continuons de bâtir ensemble un avenir meilleur pour tous. https://t.co/hKJHy1qdLh pic.twitter.com/ryULxiv9SN — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) July 1, 2023

Dans son propre message aux Canadiens, la gouverneure générale Mary Simon a soutenu que la fête du Canada est une occasion de réfléchir à ce que le pays a accompli, mais aussi de penser à ce qui peut être fait de plus.

«Un pays où les gens évoluent ensemble sur la voie de la réconciliation; un pays où les gens agissent contre les changements climatiques afin de guérir la planète; un pays où les gens prennent soin de leur santé mentale comme ils le font pour leur santé physique. Un pays où les gens cherchent activement à faire place à l'égalité, à l'équité, à la justice et à l'inclusion. Chaque personne peut y contribuer de différentes manières», a-t-elle écrit.

Festivités à Ottawa, perturbations ailleurs

Toujours dans la capitale fédérale, le spectacle en soirée sur les plaines LeBreton devrait mettre en vedette Jann Arden, Roxane Bruneau et Aysanabee, entre autres, si les conditions météorologiques le permettent.

De l'autre côté de la rivière des Outaouais, à Gatineau, il y aura des spectacles, en plus d'un match de lutte professionnelle, dans le Vieux-Hull. Les musées nationaux du Canada, y compris le Musée des beaux-arts du Canada, seront ouverts gratuitement.

Le grand spectacle pyrotechnique d'Ottawa devrait avoir lieu à 22h, malgré les inquiétudes concernant la qualité de l'air, mais ce ne sera pas le cas dans toutes les grandes villes du pays.

Après l'annulation des feux d'artifice de la Fête nationale du Québec, la fin de semaine dernière, ceux de la fête du Canada ont subi le même sort à Montréal et à Québec.

L'administration portuaire de Vancouver a quant à elle cité l'augmentation des coûts pour justifier l'annulation de ses feux d'artifice l'année dernière et a confirmé que cette décision est désormais permanente.

Victoria, Calgary, Edmonton, Regina, Saskatoon, Winnipeg et Toronto prévoient toutes d'aller de l'avant avec leurs spectacles.

Des feux d'artifice auront également lieu dans les provinces de l'Atlantique, y compris à Halifax pour la première fois depuis 2019.

Retour du défilé à Montréal

Malgré l'annulation des feux d'artifice, Montréal a tout de même célébré la fête du Canada avec le retour du défilé au centre-ville, qui n'avait pas eu lieu depuis 2019.

Les gens se sont donc rassemblés de part et d'autre de la rue le long du parcours du défilé, malgré le temps pluvieux, pour observer les participants représentant plus d'une dizaine de communautés culturelles, dont d'importants contingents iraniens et chinois.

L'organisateur de l'événement, Nick Cowen, était bien heureux d'avoir pu ramener le défilé.

«Je participe au défilé depuis que j'ai 13 ans, a-t-il raconté en entrevue avec La Presse Canadienne avant le début de la marche. C'est un peu plus petit, mais ce n'est pas grave. Regardez tous ces gens ici, ils vivent tous ensemble et ils vivent tous en harmonie.»

Pour Adriana Shervan, qui regardait le défilé avec sa mère, c'était l'occasion de célébrer les libertés et la diversité du Canada.

«Mes parents sont iraniens, mais je suis née ici. J'aime le fait que cet endroit soit culturellement diversifié et apprécie toutes les cultures. C'est ce qui rend cette nation si belle», a-t-elle souligné.

Avec des informations de Jacob Serebrin à Montréal