Les chefs des cinq principaux partis politiques invitent la population à aller en grand nombre aux urnes, lundi.

Par l'intermédiaire des réseaux sociaux ou même en mêlée de presse pour certains, les chefs ont rappellé notamment l'importance du vote lors de ces élections.

C'est aujourd'hui le jour de vote. C'est important d'exercer votre droit démocratique.



Et on vous encourage de voter pour la CAQ, la meilleure équipe pour former le prochain gouvernement.



Un vote pour nous, c'est un vote pour un Québec plus vert, plus prospère et plus fier! pic.twitter.com/mJkaD9yAii — Coalition Avenir Québec (@coalitionavenir) October 3, 2022

Le chef caquiste François Legault a rappelé ses engagements électoraux lundi, jour du scrutin, ce qui ne se fait pas habituellement, devanmt une foule de militants réunis au quartier général électoral régional de Québec, situé dans la circonscription Vanier- Les Rivières. Pour la fin de sa campagne, il a énoncé les priorités qu'il a établies pour son éventuel prochain mandat et a également fait référence à des épisodes de la campagne concernant l'immigration et la défense du français.

Rappelons que M. Legault a voté par anticipation dimanche dernier, dans sa circonscription de L'Assomption, en banlieue de Montréal.

Aujourd'hui, on vote vrai. On vote Libéral !



La seule chose qui n’augmente pas au Québec, c’est le revenu de nos aînés.



Au @LiberalQuebec, nous allons mettre en place une Allocation aînés de 2 000 $ par année.



Votez vrai. Vrais enjeux. Vraies solutions. #Qc2022 #PLQ pic.twitter.com/iHt484a8cQ — Dominique Anglade (@DomAnglade) October 3, 2022

Changeons d'ère : votons solidaire. 🗳



Trouvez votre bureau de vote : https://t.co/KlDqi5EyjJ pic.twitter.com/Wmbi5p68Um — Gabriel Nadeau-Dubois (@GNadeauDubois) October 3, 2022

La CAQ n'a pas besoin de votre vote, l'indépendance et l'avenir du français, OUI !



Envoyons un maximum de députés indépendantistes à l’Assemblée nationale. Si vous avez aimé notre campagne, jugez-nous au mérite !



Votez avec vos convictions, pour le bien de notre démocratie. 😀 — Paul St-Pierre Plamondon (@PaulPlamondon) October 2, 2022

À vous maintenant de décider si vous souhaitez que nos idées trouvent leur place à l’Assemblée nationale.



Allez voter!#LibreChezNous — Eric Duhaime (@E_Duhaime) October 3, 2022

Jour de vote pour quatre chefs

Le chef du Parti Québecois était le premier à passer aux urnes à Montréal, lundi matin. «J'étais très heureux de voter», a-t-il précisé en mêlée de presse.

C'est fait, j'ai voté dans Camille-Laurin.✅️



Je compte sur vous. pic.twitter.com/BkpIXi9vyX — Paul St-Pierre Plamondon (@PaulPlamondon) October 3, 2022

«On vote pour la démocratie, pour s'assurer qu'il y a un gouvernement et des oppositions qui ont des voix différentes et qui se sont entendues dans une Assemblée nationale qui travaille pour le meilleur intérêt du Québec. [...] Chaque vote a une valeur symbolique et une valeur réelle sur le plan électoral. C'est une journée idéale pour voter. Le ciel est très bleu d'ailleurs», a-t-il ajouté.

Le chef péquiste invite les personnes à «exercer ce droit fondamental». Au cours de la campagne, il avait exprimé sa crainte d'une baisse du taux de participation et se dit être moins préoccupé aujourd'hui.

«Je m'inquiète moins. J'ai trouvé qu'on a réussi, tous les partis, ensemble je ne parle pas juste de nous. On a réussi à livrer des débats et à intéresser à des niveaux qui me donnent espoir que le taux de participation sera nettement meilleur qu'aux élections générales de l'Ontario où on a atteint 43%, ce qui est vraiment catastrophique», a-t-il observé.

Ensuite, il y a eu le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois est allé voter aussi en matinée, dans la circonscription de Gouin, à Montréal.

La cheffe libérale Dominique Anglade était aussi à Montréal pour se rendre voter dans la circonscription de Saint-Henri-Sainte-Anne.

«C'est un message important à envoyer à tous les Québécois, c'est de dire: 'Allez voter aujourd'hui». Ça c'est l'exercice le plus important à faire aujourd'hui», a-t-elle dit aux journalistes.

«On a chacun livré sa campagne, mais là, la parole est aux Québécois», a ajouté Mme Anglade en point de presse.

Quant au chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime a voté dans Chauveau, à Québec, et également invité ses électeurs à aller aux urnes.

«J'espère que le taux de participation aujourd'hui va être très élevé», a-t-il déclaré près de l'école secondaire Roger-Comtois, à Québec, où il a voté. «Déjà que le bureau de vote par anticipation, ça a été très positif, on a eu un taux de participation beaucoup plus élevé, j'espère que ça va être la même chose pour le jour du vote.»

Avec les informations de La Presse canadienne