Revenu Québec a confirmé que l’envoi des chèques pour contrer l’inflation de 400 à 600 $ se fera au début de décembre.



Le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) a annoncé qu’il enverrait des paiements à 6,5 millions de Québécois afin de les aider à faire face à la hausse du coût de la vie.

Revenu Québec a indiqué dans un communiqué de presse qu’il «finalise actuellement les derniers préparatifs visant à verser les sommes prévues.»

Cependant, le gouvernement a également prévenu les citoyens contre la possibilité de messages frauduleux.

«Des textos et des courriels frauduleux circulent actuellement, faisant miroiter la possibilité d’obtenir un versement de 400 $ à 600 $. En aucun temps, Revenu Québec n’offre des remboursements ou des versements de cette façon. Ces messages constituent des tentatives de fraude, et Revenu Québec appelle à la vigilance, car la protection et la sécurité de l’information sont une priorité», a ajouté Revenu Québec.

Les personnes qui ont un revenu net de 50 000 $ ou moins recevront une aide ponctuelle de 600 $, tandis que celles dont le revenu net se situe entre 50 000 $ et 100 000 $ auront droit à un montant minimal de 400 $. Les personnes dont le revenu net varie entre 100 000 $ et 104 000 $ recevront un montant moindre, établi en fonction de leur revenu.

Les paiements se feront par dépôt direct ou par chèque à ceux qui ont fait une déclaration de revenus en 2021.