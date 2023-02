Harrison Butker a réussi un placement de 45 verges alors qu’il ne restait que trois secondes à écouler au match et les Chiefs de Kansas City ont brisé le cœur des Bengals de Cincinnati en l’emportant 23-20, dimanche soir.



Butker a eu l’occasion de tenter un placement après que Joseph Ossai eut écopé une pénalité pour avoir poussé le quart des Chiefs Patrick Mahomes alors qu’il était déjà sorti sur les lignes de côté.

Les Chiefs ont finalement battu les Bengals après trois revers consécutifs, dont un revers en prolongation lors de la dernière finale de l’Association Américaine, et ils auront maintenant rendez-vous avec les Eagles de Philadelphie dans deux semaines, à l’occasion du 57e Super Bowl.

«Je ne sais pas si nous avons des cigares, a mentionné Mahomes avec le sourire. Nous serons prêts pour le Super Bowl.»

Les Chiefs participeront au Super Bowl pour une troisième fois en quatre saisons. Ils avaient mis fin à une disette de 50 ans sans titre de la NFL en battant les 49ers de San Francisco, en 2020, et ils s’étaient inclinés contre les Buccaneers de Tampa Bay l’année suivante.

L’entraîneur-chef des Chiefs, Andy Reid, affrontera son ancienne équipe, avec qui il a perdu le Super Bowl contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Il s’agira du premier duel au Super Bowl entre deux quarts afro-américains et les frères Kelce, Travis pour les Chiefs et Jason pour les Eagles, croiseront le fer.

«J’ai regardé les Eagles pendant toute l’année, a dit Mahomes. Ce sera un très bon défi pour nous, mais je vais d’abord aller célébrer.»

Mahomes, qui s’est blessé à la cheville contre les Jaguars de Jacksonville la semaine dernière, a lancé deux passes de touché et pour des gains de 326 verges. Marquez Valdes-Scantling a mené les receveurs des Chiefs avec un touché et des gains de 116 verges.

Travis Kelce, qui a joué malgré des douleurs au dos, a capté sept ballons pour des gains de 78 verges et un majeur du côté des Chiefs.

La formation de Kansas City a obtenu un sac crucial de la part de Chris Jones alors qu’il ne restait que 39 secondes à jouer, forçant les Bengals à dégager le ballon. En troisième essai et quatre verges à franchir, Mahomes a échappé à la pression et il s’est dirigé vers les lignes de côté avant d’être poussé par Ossai.

Les drapeaux signifiant une pénalité ont volé et le ballon a été avancé de 15 verges. Ces verges ont été nécessaires alors que le placement de Butker est tout juste passé entre les poteaux.

Joe Burrow, qui a été victime de cinq sacs, a conclu la rencontre avec une passe de touché, deux interceptions et 270 verges aériennes. Tee Higgins a réalisé six attrapés pour des gains de 83 verges et un majeur.

«Nous n’allons pas tout reposer sur un jeu. Il y a eu plusieurs jeux que nous avons laissés sur le terrain ce soir et qui auraient pu nous placer en meilleure position, a observé l’entraîneur-chef des Bengals, Zac Taylor. Le caractère de cette équipe, ça ne changera jamais. Nous avons les bonnes personnes dans le vestiaire, les hommes pour mener cette équipe et cette organisation.»

Les Chiefs ont été capables de faire ce que les Bills de Buffalo n’ont pas réussi à accomplir la semaine dernière: ils ont mis de la pression sur la ligne offensive des Bengals, qui manquait deux partants.

Burrow a été victime de trois sacs au premier quart et l’attaque des Bengals n’a récolté aucune verge.

Mahomes, dont la cheville droite avait créé beaucoup de spéculations au cours de la semaine, a semblé en forme lorsqu’il a guidé les Chiefs vers un placement lors de leur première possession.

Quand ils ont récupéré le ballon, Mahomes a refait le coup, mais Kadarius Toney n’a pas été en mesure de saisir une passe qui aurait été transformée en un touché.

Les Bengals ont fait progresser le ballon au deuxième quart, mais ils ont dû se contenter d’un court placement d’Evan McPherson.

Ce n’est pas ce que les partisans s’attendaient des deux meilleures attaques de la NFL.

Kelce au poste

Avant le match, Kelce avait été déclaré actif pour les Chiefs.

Kelce avait ressenti des spasmes au dos lors d'une séance d'entraînement, et il représentait un cas incertain en vue du match.

Kelce a capté 110 passes, un sommet personnel en carrière, pour des gains de 1338 verges et 12 touchés pendant la saison.

Puis, dans la victoire de 27-20 contre les Jaguars la semaine dernière, Kelce avait réussi 14 attrapés pour des gains de 98 verges et deux touchés.

Kelce a commencé ses étirements environ deux heures avant le botté d'ouverture. Après avoir effectué des tracés simulés, il a doucement cogné son poing sur celui du soigneur Rick Burkholder, avant d'aller rejoindre les autres receveurs de passe pour le reste de l'échauffement.