Les Chiefs de Kansas City ont vaincu les 49ers de San Francisco 25-22 en prolongation, dimanche au Allegiant Stadium de Las Vegas, pour remporter le 58e Super Bowl de la NFL.



Ainsi, les Chiefs ont remporté les grands honneurs pour une deuxième saison de suite, eux qui avaient battu les Eagles de Philadelphie 38-35 en finale l'an dernier.

HOW ABOUT THOSE CHIEFS?! pic.twitter.com/m0qZP1TngT