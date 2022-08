En raison de plusieurs épisodes «d’incivilité» et devant une hausse des comportements «déplacés» de la part de citoyens à l’endroit du personnel soignant, le CIUSSS de la Mauricie-et-Centre-du-Québec invite la population à demeurer courtoise lors de leur passage à l’hôpital.

Le manque de classe de certaines personnes a forcé le CIUSSS à réitérer les normes fondamentales de politesse, vendredi. Devant ce «triste constat, l’organisation n’a d’autre choix que d’inviter l’ensemble de la population qui requiert des services de santé et des services sociaux à demeurer respectueuse en tout temps», indique-t-on dans un communiqué.

Le CIUSSS ajoute que l'achalandage ainsi que le manque de personnel en raison de la COVID-19 et de la période estivale amplifie la pression déjà très forte sur les médecins et autres travailleurs et travailleuses de la santé. «Nos équipes se font un plaisir de prendre soin de nous, alors prenons soin d’elles en retour en étant courtois à leur égard».

Rappelons que plusieurs urgences ont été obligées de réduire leurs services, la pénurie de main-d’œuvre étant la principale cause de la problématique. Soulignons également que la pandémie de COVID-19 a exacerbé la situation dans les hôpitaux du Québec, créant souvent des temps d'attente sans précédent dans les salles d’urgence.

Le CIUSSS de la Mauricie-et-Centre-du-Québec n'échappe pas à ce contexte et se dit conscient que l'attente peut mettre la patience de certains à rude épreuve. «Néanmoins, le personnel ne devrait pas avoir à subir des paroles ou des comportements déplacés pour autant», déplore l'organisation.

Malgré ces fâcheux actes, le CIUSSS assure que tout est fait pour prodiguer les soins dans les délais les plus rapides. On appelle les citoyens à se tourner vers des alternatives en cas de problème de santé qui ne serait pas urgent, notamment, le service Info-Santé, des pharmaciens ou son médecin de famille.