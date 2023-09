Les conservateurs renforcent leur avance sur les libéraux, tandis que le premier ministre Justin Trudeau et le chef conservateur Pierre Poilievre sont au coude à coude pour le titre de premier ministre préféré, selon le suivi hebdomadaire de Nanos Research.



Les derniers chiffres de Nanos montrent les conservateurs en tête avec 33,1 %, suivis des libéraux avec 29,7 %. Le NPD est à 21,7 %.

C'est un écart plus étroit qu'en début de mois, lorsque les conservateurs avaient atteint 36,6 %, comparé aux libéraux avec 27,2 %. Mais cela confirme la tendance des libéraux à être solidement en deuxième place derrière les conservateurs depuis février.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

«Pour le moment, nous constatons une tendance qui persiste depuis plusieurs mois, où les conservateurs ont un avantage notable au-delà de la marge d'erreur», a déclaré Nik Nanos, sondeur en chef de CTV News et scientifique en chef des données et fondateur de Nanos Research.

«Je pense que pour les libéraux, ils doivent trouver comment perturber cette tendance, car si elle se confirme, cela va rendre l'année très difficile pour eux», a déclaré Nik Nanos à CTVNews.ca.

Nanos explique que l'avantage des conservateurs est en grande partie dû à «l'anxiété économique», avec de plus en plus de personnes ressentant les effets de la crise du coût de la vie et votant en fonction de leurs intérêts financiers.

Les préoccupations des Canadiens

L'emploi, l'économie, l'inflation et le coût du logement font partie des cinq principales préoccupations des Canadiens, selon les derniers chiffres de suivi hebdomadaire des questions de Nanos Research.

Cependant, la principale préoccupation en ce moment est l'environnement, ce qui amène Nanos à surveiller de près les chiffres du sondage en Colombie-Britannique, touchée par les feux de forêt.

«Ce que nous constatons, c'est une focalisation sur les questions économiques, des problèmes concrets tels que l'inflation, la hausse du coût de la vie, l'emploi et l'économie, toutes ces choses sont en hausse», a déclaré Nik Nanos.

«Cependant, la question de l'environnement est en hausse, car de nombreux Canadiens ont dû faire face à des événements météorologiques extrêmes et à ces incendies de forêt à travers le pays», a-t-il ajouté. «Il faut donc considérer les Canadiens comme étant sous pression croisée, mais les questions financières sont plus présentes à l'esprit des Canadiens alors qu'ils luttent pour payer l'épicerie et le loyer.»

Bataille en Ontario

Le sondeur surveille également de près les chiffres en Ontario, qu'il qualifie de «grand changement de jeu pour les conservateurs».

«Les conservateurs sont bien plus compétitifs dans l'Ontario, champ de bataille important, et cela a basculé dans leur calcul en termes de projection de sièges», a affirmé Nik Nanos.

Il a ajouté que les Prairies sont «verrouillées» pour les conservateurs, tandis que les libéraux restent forts au Québec, et qu'il y a plusieurs courses potentiellement serrées entre les deux dans les provinces de l'Atlantique.

Pendant ce temps, de nouveaux chiffres de Nanos montrent également que la popularité des libéraux diminue parmi les jeunes électeurs, la tranche démographique qui a en grande partie aidé Trudeau à remporter les élections précédentes.

Les données montrent que les libéraux sont en troisième place loin derrière chez les 18-29 ans avec 15,97 %, comparés aux conservateurs et au NPD avec respectivement 39,21 % et 30,92 %.

«Je serais très inquiet si j'étais libéral.» - Nik Nanos, sondeur en chef de CTV News et scientifique en chef des données et fondateur de Nanos Research.

Il a ajouté que les libéraux doivent faire trois choses pour remporter les prochaines élections, prévues pour 2025 : reconquérir les femmes qui ont changé leur soutien pour d'autres partis, mobiliser les jeunes électeurs sous une bannière progressiste et être plus compétitifs auprès des électeurs masculins.