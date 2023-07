Le chanteur Karl Tremblay se porterait mieux et les Cowboys Fringants ont confirmé qu’ils seront de retour sur scène dès mercredi, selon le guitariste du célèbre groupe québécois, Jean-François Pauzé.

Le membre des Cowboys a expliqué dans une story Instagram que le spectacle prévu le 26 juillet aux Îles-de-la-Madeleine aura lieu, alors «qu’il planait une petite incertitude» concernant le concert au café bistro Aux Pas Perdus.



«Bonne nouvelle, tout semble ok pour Karl. Donc, on devrait faire un petit concert d’à peu près maximum deux heures. On ne jouera sûrement pas quatre heures comme on a déjà fait, mais on va être là et on a hâte de vous voir Madelinots et Madeliniennes», a lancé le guitariste dans la vidéo.

En raison de l’état de santé de Karl Tremblay, atteint d’un cancer de la prostate, les Cowboys Fringants avaient été dans l’obligation d’annuler leur spectacle du 21 juillet à la Fête du lac des Nations de Sherbrooke. Le groupe a été remplacé par Simple Plan.

Les chouchous du grand public ont fait vivre de fortes émotions aux milliers de personnes présentes sur les plaines d’Abraham lors du Festival d’été de Québec, le 17 juillet dernier.

En fin de spectacle, c’est un Karl Tremblay épuisé et ému qui a performé le succès «Sur mon épaule» en compagnie des voix et des acclamations des festivaliers.