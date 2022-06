Rien ne sert de dépenser une fortune en crème solaire pour protéger les enfants à l'approche des vacances d'été. Les produits d'entrée de gamme sont tout aussi efficaces que les plus dispendieux d'après une enquête du magazine Protégez-Vous.

C'est un critère non négligeable quand on dépense généralement entre 1$ et 12$ par application en fonction de la crème utilisée. Tous les produits testés sont homologués FPS 30. Il s'agit de la protection minimale recommandée par les experts. Cette mention représente la capacité de la crème à bloquer les rayons ultraviolets (UVB) responsables des coups de soleil.



Beau, bon, pas cher



La première position cette année revient à un produit bien connu des Québécois: la crème Banana Boat ultrasport avec une note de 91%. Cette crème est l'une des plus abordables à avoir été testée à 10$ pour un contenant de 315 ml. Elle est cependant parfumée contrairement aux deux autres produits qui complètent le top trois. Le lait solaire Biotherm et de la crème Equate pour peau sensible ont obtenu la même note que la crème Banana Boat. Vous paierez 40$ pour un contenant de 200 ml Biotherm contre 8$ du 237 ml de crème Equate.

À l'inverse, la Coppertone sport écran solaire et la Hawaiian Tropic Toucher soyeux ont obtenu les pires résultats de 74% et 76%.

Même si certains produits sont résistants à l'eau, il est recommandé de vous crémer à nouveau 2h après la baignade. Les experts de Protégez-Vous constatent que les crèmes sont aussi efficaces que les produits en aérosol qui permettent parfois de gagner du temps avec les enfants. N'oubliez pas non plus de vérifier la date d'expiration des contenants de l'année passée avant d'envoyer vos jeunes à l'école parce que l'efficacité du produit pourrait être réduite.