Du lundi au jeudi à 22 h 30, le chef d’antenne Michel Bherer s’entourera de quatre débatteurs issus du monde du droit, de la politique, de la santé, des affaires, du journalisme ou des arts qui entrechoqueront leurs opinions et poseront un regard franc sur l’actualité

Le rendez-vous sera diffusé du lundi au jeudi à 22h30 sur les ondes de Noovo et noovo.ca dès le 12 septembre prochain.

«Chaque soir on va s’arrêter sur un sujet d’actualité qui fait jaser et on va en débattre. Parce que c’est quand elles se confrontent et s’entrechoquent que les idées font du chemin et vont plus loin.» affirme le chef d'antenne Michel Bherer. «Les gens qui seront autour de la table sont des gens passionnés, qui n’ont pas la langue dans leur poche, qui ont aussi un bon sens de l’humour, mais surtout qui sont informés. Ce sera un plaisir pour moi de leur tendre le micro et de les ramener à l’ordre au besoin. Pas de chicane, mais bien des flammèches en vue.»

Noovo Info dévoile aujourd’hui les noms des personnalités qui confronteront leurs idées et leurs opinions sur le tout nouveau plateau de l’émission LES DÉBATTEURS DE NOOVO.

L’équipe de débatteurs sera composée de :

Yves Boisvert, chroniqueur à La Presse

Antonine Yaccarini, analyste politique

François Lambert, entrepreneur, agriculteur et conférencier

Geneviève Pettersen, autrice et analyste

Alex Perron, humoriste

Me Anne-France Goldwater, avocate en droit de la famille

Victor Henriquez, expert en relations publiques

Nada Boumeftah, avocate

Dr Alain Vadeboncoeur, urgentologue

Deborah Cherenfant, stratège en entrepreneuriat

Meeker Guerrier, animateur et chroniqueur

Toula Drimonis, journaliste et chroniqueuse

Dominic Vallières, analyste et ancien stratège politique

Valérie Beaudoin, spécialiste de la politique américaine

Alexis Wawanoloath, ancien député

Et plusieurs autres

