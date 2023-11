L'image du Canada lors des négociations mondiales sur le climat pourrait être entachée par des luttes intestines, craignent certains observateurs, alors que deux des ardents critiques du gouvernement fédéral au niveau provincial cherchent à attirer l'attention lors du sommet des Nations Unies sur le climat, connu sous le nom de COP28.

Mais d'autres observateurs affirment que les tensions entre le gouvernement fédéral et les premiers ministres de l'Alberta et de la Saskatchewan, deux dirigeants provinciaux qui ont confirmé leur présence à la conférence, pourraient passer au second plan lors du sommet.

Après un été marqué par des chaleurs records et des incendies de forêt sans précédent, les dirigeants du monde se réuniront jeudi pour deux semaines de négociations sur le changement climatique à Dubaï.

De l’élimination progressive des combustibles fossiles au financement climatique, voici ce que vous devez savoir avant la COP28.

Qu'est-ce que la COP28?

Le nom COP28 signifie qu'il s'agit de la 28e Conférence des Parties. Les parties sont les États qui ont signé la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de 1992.

Dans la pratique, il s'agit d'un sommet souvent controversé des 197 pays signataires, où les dirigeants font le point sur les engagements antérieurs et en élaborent de nouveaux. Pensez à l’Accord de Paris, issu de la COP21, où les pays ont convenu de maintenir l’augmentation de la température mondiale bien en dessous de 2 degrés Celsius par rapport à l’époque préindustrielle, et de viser 1,5 degré.

Le sommet de cette année aura lieu du 30 novembre au 12 décembre.

L’un des événements marquants à l’approche des négociations a été la décision des Émirats arabes unis de nommer le chef de leur compagnie pétrolière publique pour superviser les négociations sur le climat. Des groupes de la société civile ont affirmé que la nomination du sultan al-Jaber est un exemple de mainmise des entreprises sur le sommet, qui a été critiqué pour ses faibles garanties en matière de conflits d'intérêts et pour la forte participation des lobbyistes des combustibles fossiles.

Qui y va?

Avec plus de 70 000 délégués, la liste des invités de la COP28 est énorme.

Bien que rien n'indique que le premier ministre Justin Trudeau envisage d'y assister, le ministre de l'Environnement Steven Guilbeault sera présent, ainsi que plusieurs ministres provinciaux de l'Environnement, notamment de l'Ontario, du Québec et de la Colombie-Britannique.

À lire également : Le président Joe Biden n'ira pas à la COP28 sur les changements climatiques à Dubaï

Les deux premiers ministres qui devraient y assister, Danielle Smith de l'Alberta et Scott Moe de la Saskatchewan, sont également deux des critiques les plus virulents des politiques climatiques du gouvernement fédéral, y compris son système de prix du carbone, son plafond d'émissions et son objectif de réseau énergétique carboneutre.

Ce week-end, Danielle Smith a révélé son intention d'invoquer la loi controversée sur la souveraineté de la province pour bloquer la réglementation fédérale sur l'énergie propre.

«J'espère qu'ils n'iront pas là-bas pour combattre les politiques climatiques du Canada parce que cela est mauvais pour le Canada dans son ensemble et pour attirer les investissements», a déclaré Catherine McKenna, ancienne ministre libérale de l'Environnement et maintenant présidente d'un groupe de travail des Nations Unies sur la carboneutralité, dans une interview la semaine dernière.

Danielle Smith devrait animer une discussion au pavillon du Canada, présentée comme une occasion de vanter le système de tarification du carbone de l'Alberta pour les émetteurs industriels. La Saskatchewan, quant à elle, a annoncé ce mois-ci qu'elle achetait son propre pavillon pour 765 000 $, le ministre de l'Énergie a affirmé qu'il ne faisait pas confiance à Ottawa pour « partager notre histoire ».

Certains experts en politique climatique ne sont pas surpris par la liste des invités.

«Je suis sûre que la raison pour laquelle ces deux premiers ministres sont particulièrement intéressés à assister à cette COP est précisément parce que c'est la COP qui parlera de la nécessité d'éliminer progressivement les combustibles fossiles», a déclaré Catherine Abreu, directrice exécutive de Destination Zero, une organisation à but non lucratif travaillant sur la justice climatique et les transitions vers les énergies renouvelables.

Rick Smith, président de l'Institut canadien du climat, a déclaré qu'il serait surpris si les tensions entre les provinces et le gouvernement fédéral avaient une influence mesurable sur les négociations.

Élimination des combustibles fossiles

La conférence se déroule dans le contexte du tout premier bilan mondial, une évaluation des engagements mondiaux dans le cadre de l'Accord de Paris.

Un rapport de l'ONU présentant les conclusions de l'évaluation qui a duré près de deux ans a indiqué qu'il y avait eu des améliorations, mais que le monde était encore loin d'être sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs. Le rapport indique que pour limiter l’augmentation de la température mondiale au seuil clé de 1,5 degré, les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites de 43 pour cent d’ici 2030, par rapport aux niveaux de 2019, et de 60 pour cent d’ici 2035.

Il appelle à « l’élimination progressive des combustibles fossiles ». C'est une phrase qui, selon les observateurs, aide à préparer le terrain pour ce cycle de négociations et va plus loin que ce qui a été convenu lors des sommets de l'ONU sur le climat.

«Cette COP est importante, car pour la première fois, nous abordons réellement le cœur du problème : les combustibles fossiles», a déclaré Catherine McKenna.

Il y a deux ans, le projet d'accord issu du sommet d'Écosse était le premier à mentionner l'utilisation des combustibles fossiles, tout en la limitant au charbon. L’année dernière, en Égypte, des pressions ont été lancées pour que les pays éliminent ou réduisent progressivement toute utilisation de combustibles fossiles selon un calendrier précis, mais cette proposition n’a jamais été officiellement débattue.

«Cette année, il y a eu un énorme élan de la part des pays, mais aussi de la société civile et des acteurs non étatiques, laissant espérer que ce sera la COP qui amènera les pays à accepter d'accélérer l'élimination progressive des combustibles fossiles et d'accélérer le déploiement de l'énergie renouvelable et de l'efficacité énergétique», a déclaré Catherine Abreu, de Destination Zero.

Le Canada, a-t-elle dit, fait partie de ces attentes. Il a signé cette année une déclaration commune du G7 dans laquelle le groupe de pays riches s'est mis d'accord pour «l’abandon progressif des combustibles fossiles sans dispositif d’atténuation pour parvenir au plus tard en 2050 à zéro émission nette dans les systèmes énergétiques».

Le Canada est l'un des cinq plus grands producteurs de pétrole au monde et a été critiqué pour avoir prévu d'augmenter sa production jusqu'à la fin de cette décennie, à un moment où les rapports de l'ONU préviennent que la tendance doit être inversée de toute urgence.

Pour lutter contre la réduction de l'utilisation des combustibles fossiles, un certain nombre de dirigeants mondiaux, dont le Secrétaire général de l'ONU, ont appelé les pays présents à la COP28 à s'engager à tripler la capacité d'énergie renouvelable et à doubler l'efficacité énergétique d'ici 2030.

Un réseau électrique plus propre est la « clé de voûte de la décarbonisation », a déclaré Rick Smith, de l'Institut canadien du climat.

«La production d'électricité propre, en grande partie renouvelable, non seulement au Canada, mais à l'échelle mondiale, est vraiment la pierre angulaire de ce qui doit être fait», a-t-il déclaré.

Financement climatique

La dernière COP s'est terminée avec l'accord des pays sur la création d'un fonds historique « pour les pertes et les dommages » pour aider les pays vulnérables durement touchés par les catastrophes climatiques, telles que l'élévation du niveau de la mer et la sécheresse. Lors de la COP28, les pays devraient négocier d’où proviendra l’argent, qui pourra y accéder et comment il sera distribué.

Le Canada a été actif en matière de financement climatique et il s'agit d'un dossier dans lequel il pourrait jouer un rôle de leadership à la COP28, a déclaré Julie Segal, gestionnaire principale du programme de financement climatique d'Environmental Defence.

«En tant que pays riche avec des émissions historiques et actuelles élevées, le Canada a une forme de dette climatique envers les pays plus vulnérables qui contribuent moins à la pollution», a déclaré Julie Segal. «Il s'agit donc d'être un bon partenaire mondial.»

Le Canada a coprésidé un groupe avec l'Allemagne pour pousser les pays développés à respecter un engagement mondial consistant à fournir 100 milliards de dollars par an pour aider les pays les moins riches à s'adapter au changement climatique. Après avoir échoué à atteindre l'objectif de 2020, l'Organisation de coopération et de développement économiques a publié une estimation plus tôt ce mois-ci, affirmant que l'objectif de référence semblait avoir été atteint en 2022.

Catherine Abreu a déclaré qu'elle surveillerait si cette annonce se traduirait par une «confiance renforcée» entre les négociateurs lors des négociations de la COP dans les prochaines semaines.

Steven Guilbeault, interrogé au Sénat la semaine dernière sur les priorités du Canada à la COP28, a déclaré que le pays doit faire un meilleur travail pour « soutenir les pays du sud dans leur adaptation au changement climatique ».

«Beaucoup de ces pays ressentent les impacts et sont en première ligne face aux impacts climatiques», a-t-il déclaré.