Le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, a déclaré que les temps d'attente pour les ambulances dans la province sont «inacceptables» et qu'un plan d'action sera mis en place pour améliorer l'accès dans les prochains jours.

M. Dubé réagissait à une enquête du Journal de Montréal qui a révélé que près de 85 % des municipalités du Québec sont incapables de fournir une ambulance dans les délais requis pour répondre à un appel urgent au 911.

«Nous ne pouvons pas faire de compromis sur la sécurité des patients», a écrit M. Dubé sur X. «La couverture ambulancière doit être adaptée à la réalité de chaque territoire. Chaque établissement doit évaluer ses besoins et nous le faire savoir afin que nous puissions procéder aux ajustements nécessaires.»

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Hal Newman dirige The Last Ambulance (La dernière ambulance) un site web qui surveille et rend compte du système de soins hospitaliers d'urgence. Il estime que ces chiffres ne sont pas surprenants et qu'ils sont une réalité du secteur depuis des années.

Selon lui, pour un appel de priorité trois (douleur thoracique, hémorragie grave, hanche cassée, etc.) à Montréal le samedi, le temps d'attente est de 96 minutes.

«Bien sûr, lorsque nous disons que quelqu'un est moins prioritaire, c'est en théorie, n'est-ce pas?», a déclaré M. Newman à CTV News, soulignant qu'il y avait 12 appels en attente lors de l'entrevue. «En tant qu'auxiliaire médical, vous pouvez arriver chez une personne qui a subi une fracture de la hanche, qui a peut-être des raisons sous-jacentes d'être tombée. Il peut s'agir d'une urgence diabétique, d'un accident vasculaire cérébral, elle est restée allongée sur le sol pendant 90 minutes».

Pour un appel de priorité quatre, moins urgent (entorse, infection urinaire, etc.), le temps d'attente est de plus de 13 heures.

La Fédération des paramédics du Québec (FCPQ) a déclaré dans un communiqué de presse samedi que «les délais d'intervention exercent une forte pression sur les coopératives ambulancières et leurs paramédics, qui sont déjà entièrement dévoués, de par leur profession, à répondre adéquatement aux demandes urgentes».

La FCPQ représente 1500 travailleurs paramédicaux et auxiliaires et est responsable de 37 % des transports préhospitaliers au Québec.

La fédération a déclaré que les coopératives paramédicales répondent aux appels en fonction d'un plan de déploiement établi par les autorités régionales et provinciales. Ce plan, selon la fédération, estime la demande et établit des directives strictes, notamment en ce qui concerne le nombre d'ambulances sur la route et les temps d'attente.

«Même si plusieurs des facteurs qui causent les délais d'intervention sont directement liés au plan de déploiement, nous nous faisons un point d'honneur d'être en mode solutions pour améliorer la situation dans les régions où nous sommes présents», a déclaré Philip Girouard, président de la FCPQ.

Crise de la conciliation travail-famille

M. Girouard a indiqué que la fédération avait déjà présenté des propositions aux autorités publiques afin d'améliorer les délais d'intervention. L'un des principaux problèmes, selon lui, réside dans les horaires irréguliers et exigeants qui ne sont pas viables.

«Nous demandons la stabilisation des ajouts d'heures qui reviennent de façon récurrente sur un territoire afin de répondre aux besoins de la population, l'introduction de véhicules d'intervention rapide, la promotion des soins avancés, la pratique du paramédical communautaire et de nombreuses autres initiatives de coopération qui découlent de notre partenariat avec le ministère de la Santé et des Services sociaux», a déclaré M. Girouard.

La fédération souhaite limiter les «ajouts ponctuels qui se produisent régulièrement» et améliorer l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des ambulanciers.

Selon M. Newman, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est l'un des principaux griefs des centaines de travailleurs paramédicaux avec lesquels il s'est entretenu.

«Ce sont les horaires qui posent problème», a déclaré l'ambulancier à la retraite. «Nous investissons trois ans dans la formation des ambulanciers, puis nous voulons les garder le plus longtemps possible, mais si nous ne leur offrons aucun équilibre entre vie professionnelle et vie privée, comment sont-ils censés le faire? Comment voulez-vous que nous ayons de jeunes familles?»

La FCPQ souhaite également l'ajout de véhicules d'intervention rapide qui ne travailleraient que sur les cas les plus urgents.

«Nos ambulanciers sont la matière première essentielle pour offrir aux citoyens des soins de qualité et répondre aux demandes de la population», a affirmé M. Girouard. «S'il y a un message que nous pouvons transmettre à la population aujourd'hui, c'est qu'elle peut être assurée que nous travaillons de façon proactive à l'élaboration de solutions et que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour fournir une réponse irréprochable à chaque appel que nous recevons.

Plan d'action à venir

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a indiqué que le gouvernement présenterait un plan d'action sur les services préhospitaliers dans les prochains jours.

«Il comprend des actions concrètes pour continuer à améliorer l'accès aux services ambulanciers pour la population, en collaboration avec les établissements», écrit-il.

M. Dubé a ajouté que le gouvernement de la CAQ a investi 32 millions de dollars en 2022 pour améliorer la couverture en région et a conclu une nouvelle entente avec les entreprises ambulancières pour améliorer la transparence, la performance et la reddition de comptes des services ambulanciers.

M. Newman est sceptique quant à la capacité d'un plan d'action à résoudre le problème.

«Même si j'apprécie que le ministre de la Santé se soit réveillé hier, qu'il ait vu les gros titres et qu'il ait soudainement reconnu qu'il y a une crise dans les soins préhospitaliers d'urgence, et qu'il va nous donner un plan dans quelques jours qui résoudra tout cela, ce n'est pas si facile», a estimé M. Newman. «En termes de solutions concrètes, il faudra probablement cinq à sept ans pour régler tout cela. Le plus gros problème, c'est que nous ne reconnaissons pas les auxiliaires médicaux et que cela concerne l'ensemble de notre système de santé.»