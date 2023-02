Vous prévoyez un séjour aux États-Unis prochainement ? Un conseil, n'attendez pas votre carte Nexus et ayez votre passeport en poche.

La fermeture des centres d'inscription canadiens au début de la pandémie a retardé de 24 mois l'inventaire moyen des demandes pour ce service binational qui doit accélérer le passage aux postes frontaliers. En date du 1er janvier, 274 000 demandes étaient en attente.

Plusieurs demandeurs sont à bout de patience. C'est le cas de Nadia C., une mère de la Rive-Sud de Montréal. Elle a fait une demande pour les quatre membres de sa famille en août dernier et n'a toujours pas eu de suivi. Pourtant, les 100 U$ pour l'ouverture des dossiers ont été encaissés. La mère de deux adolescents, dont un garçon qui participe à des tournois sportifs en sol américain voulait faciliter le passage à la frontière.

«Je suis perplexe sur cette offre de produit. Le message est contradictoire. Cette option est supposée nous simplifier la vie et celle aussi des douaniers, mais dans un autre sens on nous dit que ça va pendre deux ans avant de finaliser le processus. C’est illogique. On a pris la peine d’être prévoyants et de faire nos demandes plusieurs mois avant le début de la prochaine saison, comprenant la situation de manque de main-d’œuvre»

«Nous nous attendons à ce que les délais moyens d'inscription reviennent aux niveaux pré-COVID dans les deux prochaines années » précise par écrit l'Agence des services frontaliers du Canada, lorsque questionnée par l'équipe de Noovo Info sur ces délais de traitement.

Pour les nouveaux demandeurs, le traitement du dossier peut prendre au moins 12 à 14 mois. Une fois l'évaluation des risques terminée, une entrevue est planifiée pour terminer le processus d'inscription. À NOTER : Les participants actuels qui renouvèlent leur adhésion avant la date d'expiration verront leurs avantages prolongés jusqu'à 5 ans.

Pour les personnes déjà membres, le processus est plus rapide. Les demandeurs sont avisés dans un délai de 30 jours ouvrables pour une entrevue. Le programme Nexus est conjointement géré par l'Agence des services frontaliers du Canada et le Customs and Border Protection des États-Unis.

Pour accélérer le traitement des demandes, dès ce printemps, l'ASFC rouvrira progressivement les portes des centres d'inscriptions situés dans les aéroports du Canada. Les entrevues seront faites en deux parties, soit par des agents canadiens et américains. Cette nouvelle façon de faire sera étendue à d'autres emplacements terrestres, le long de la frontière là où la demande et la capacité sont les plus grandes. Aussi, les heures de service des centres d'inscription existants au Canada et aux États-Unis seront étendues pour inclure des rendez-vous d'entrevue supplémentaire.

Fin de la crise des passeports



La semaine dernière, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould a affirmé que la crise des passeports était pratiquement terminée. Le temps d'attente pour obtenir un passeport est revenu au niveau prépandémique.

Il faut compter environ 10 jours pour une demande présentée en personne aux bureaux de Passeport Canada et 20 jours pour les demandes envoyées par la poste ou déposées chez Services Canada.