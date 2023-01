Un programme d'immigration conçu pour les entrepreneurs n'accepte désormais que les demandes des francophones du Québec.

Cela fait partie de la promesse de la Coalition Avenir Québec (CAQ) de faire en sorte que 100 % des nouveaux arrivants dans la province soient francophones d'ici 2026.

Des travailleurs du domaine de l'immigration craignent que cela n’envoie le mauvais message et que cela nuise à l'économie du Québec.

Le programme des entrepreneurs du Québec offre une voie vers la résidence permanente et il n'y a pas de limite au nombre de candidats francophones qui peuvent postuler.

Avant ce changement, 75 entrepreneurs non francophones étaient également acceptés chaque année.

«En ayant un programme d'immigration d'entrepreneurs, on peut attirer les meilleurs entrepreneurs, mais sachant qu'il y a aussi la question de la langue, je pense que 75 entrepreneurs non francophones, c'est un bon équilibre», a déclaré Winston Chan, conseiller économique auprès du G20.

Un groupe de travail du G20 a recommandé ce programme, mais Chan a déclaré que la décision du Québec de cesser d'accepter des candidats non francophones nuirait à l'économie.

«Ce que nous vivons, c'est une compétition entre les pays pour attirer les meilleurs entrepreneurs et les meilleures start-ups, et en coupant le programme d'immigration des entrepreneurs non francophones, ça va couper le vivier de talents», a déclaré Chan.

Ce changement survient moins d'un mois après que le premier ministre François Legault a annoncé son intention de rendre l'immigration économique 100 % française d'ici la fin de son deuxième mandat.

Dans un communiqué de presse la semaine dernière, la ministre de l'Immigration de Legault, Christine Fréchette, a déclaré que «nous agissons pour assurer la survie et la vitalité de la langue française tout en favorisant la réussite de l'intégration des immigrants dans la société québécoise».

«Allez en Ontario»

La consultante en immigration Christine Poulin a déclaré que cette décision rendra le Québec moins attrayant pour les investisseurs.

«Je n'ai pas du tout peur de 75 personnes (non francophones), a déclaré Poulin. J'ai juste peur de ce que nous perdons.»

«Ces gens ont de l'argent, ils ont de la technologie, et ils bonifient notre économie. On va avoir des candidats qui vont frapper à notre porte et qu'est-ce qu'on va leur suggérer? Allez en Ontario.» Christine Poulin, consultante en immigration

Chan a déclaré qu'il espère que le gouvernement assouplira au moins les exigences de compétence pour permettre aux entrepreneurs ayant un français intermédiaire.



«Il ne faut pas sous-estimer la volonté des entrepreneurs de s'intégrer à la société québécoise francophone», a-t-il dit.

Les changements sont entrés en vigueur le 28 décembre.