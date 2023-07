Même si les dépenses de consommation sont demeurées fortes au deuxième trimestre, elles ont changé de trajectoire lorsque la Banque du Canada a mis fin à sa pause sur les hausses de taux d'intérêt, a estimé jeudi la Chambre de commerce du Canada (CCC).

Les dépenses de consommation vont probablement ralentir de façon appréciable au second semestre de l'année, parce que les gens vont réduire leurs achats discrétionnaires, a prédit l'économiste en chef de la Chambre, Stephen Tapp.

«Nous nous attendons à ce que les consommateurs soient soumis à une pression croissante, en particulier ceux qui empruntent, a-t-il affirmé. Ils doivent rembourser leur dette, ils vont devoir réduire quelque chose et ils vont réduire leurs dépenses discrétionnaires.»

La CCC suit les dépenses locales à l'aide des données de la société de paiement Moneris. Son laboratoire de données commerciales a constaté que les dépenses de consommation avaient connu une résurgence en avril et en mai, après l'accalmie suivant la période des Fêtes de fin d'année.

«C'est vrai que le deuxième trimestre a été vraiment bon. Tout comme le premier trimestre a été vraiment bon», a souligné M. Tapp.

Cependant, elles ont commencé à baisser en juin, après que la Banque du Canada a relevé son taux directeur à 4,75 %, a observé la CCC.

La banque centrale a de nouveau haussé son taux directeur la semaine dernière, pour le porter à 5,00 %.

La banque centrale aimerait voir une croissance plus lente pour l'aider dans sa lutte contre l'inflation, qui vise à ramener cette dernière à son objectif de 2,0 %, a expliqué M. Tapp. Cela passe notamment par un ralentissement de la croissance des dépenses.

«C'est le genre d'équilibre qu'ils essaient d'atteindre. Ils veulent ralentir l'économie afin que l'offre puisse rattraper la demande, mais ils ne veulent pas la ralentir au point où des gens perdent leur emploi et où nous nous retrouvons avec une récession plus large», a-t-il noté.

M. Tapp a souligné que la croissance démographique avait soutenu de fortes dépenses. Si les dépenses suivies par la Chambre sont en hausse par rapport à l'année dernière, elles montrent plutôt une décroissance depuis la mi-mars lorsqu'on les ajuste pour tenir compte de l'inflation et de la croissance démographique.

Cela aide à expliquer pourquoi les dépenses de consommation sont restées fortes alors même que les Canadiens ont réduit leurs dépenses pour faire face aux hausses de coûts, a poursuivi M. Tapp.

«Dans l'ensemble, l'économie continue d'évoluer à un rythme raisonnable. Mais la personne moyenne, le consommateur moyen, n'a peut-être pas l'impression que c'est une bonne période en ce moment, même si ce n'est pas nécessairement mesuré comme une récession», a-t-il observé.

La confiance des consommateurs a diminué en juin après plusieurs mois de hausses graduelles, a indiqué le Conference Board du Canada, avec des perspectives d'emploi négatives.

Les services plus populaires que les biens

Au deuxième trimestre, les Canadiens ont donné la priorité aux dépenses pour les services discrétionnaires, plutôt que pour les biens, selon une étude d'Économique RBC.

Les dépenses par habitant ont été plus faibles que les estimations des dépenses totales ne le suggèrent en raison de la forte croissance démographique, a écrit l'économiste Carrie Freestone, de la Banque Royale, dans un rapport du 13 juillet.

Mais les dépenses de consommation sont restées plus résistantes au deuxième trimestre que plusieurs ne le craignaient, a-t-elle poursuivi.

«Je pense que le fait que nous commencions à voir une faiblesse dans les biens discrétionnaires est probablement un signe précurseur que les hausses de taux commencent à avoir un impact», a estimé Mme Freestone lors d'une entrevue.

«Je pense donc que cela finira par se répercuter sur le secteur des services. Nous ne l'avons tout simplement pas encore vu.»

Les consommateurs travaillent toujours sur une certaine demande refoulée de la pandémie, a noté Mme Freestone, les voyages et les restaurants étant toujours parmi les principales priorités de plusieurs. Les dépenses des restaurants ont été plus élevées, même lorsqu'elles sont ajustées à l'inflation, malgré des prix plus élevés sur les menus, a-t-elle souligné.

«Les Canadiens sont prêts à dépenser un peu plus d'argent pour des restaurants ou des voyages, ces expériences qu'ils n'ont pas pu vivre pendant le confinement pandémique», a noté Mme Freestone.