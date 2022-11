Le comité de la justice de la Chambre des communes s'apprête à revoir le système d'extradition du Canada – une décision bien accueillie par les critiques qui réclament depuis longtemps des réformes du processus d'envoi de personnes devant être incarcérées et poursuivies à l'étranger.

Bien que les dates d'audience n'aient pas encore été fixées, le comité prévoit entendre des témoins lors d'au moins trois séances qui pourraient commencer avant la fin de l'année.

«De nombreux universitaires et organisations de défense des droits de la personne ont fait des propositions très concrètes sur ce qui doit être fait», a déclaré le député néo-démocrate Randall Garrison, membre du comité qui a proposé l'étude.

«Et donc mon idée était que nous devrions les faire comparaître devant le comité de la justice et les laisser faire ces propositions et, espérons-le, nous pourrons générer un certain enthousiasme de la part du gouvernement pour aller de l'avant.»

Des experts juridiques et des droits de la personne affirment que les procédures d'extradition du Canada ont besoin d'une refonte en profondeur pour garantir l'équité, la transparence et un équilibre entre un désir d'efficacité administrative et des protections constitutionnelles vitales.

Dans un rapport publié l'année dernière, des voix appelant au changement ont souligné un certain nombre de problèmes liés au déroulement des procédures en vertu de la loi de 1999 sur l'extradition, critiquant le système comme étant intrinsèquement injuste.

Dans le système canadien, les tribunaux décident s'il existe des preuves suffisantes, ou d'autres motifs applicables, pour justifier l'incarcération d'une personne en vue de son extradition.

Lorsqu'une personne est condamnée à être extradée, le ministre de la Justice doit alors décider personnellement s'il ordonne la remise de la personne à un État étranger.

Les critiques soutiennent que le processus d'incarcération compromet la capacité de la personne recherchée en vue d'une extradition à contester de manière significative les accusations portées contre elle par l'État étranger, réduisant les juges canadiens à des formalités administratives et permettant l'utilisation de documents non fiables.

En outre, ils affirment que la décision de remise prise par le ministre de la Justice est un processus hautement discrétionnaire et explicitement politique qui est injustement orienté vers l'extradition.

Les partisans de la réforme soulignent le cas du professeur de sociologie d'Ottawa, Hassan Diab, un citoyen canadien qui a été extradé vers la France et emprisonné pendant plus de trois ans, pour finalement être libéré avant même d'avoir été jugé.

Malgré tout cela, M. Diab, qui est revenu au Canada, devrait être jugé en France en avril de l'année prochaine pour un attentat à la bombe contre une synagogue de Paris en 1980.

M. Diab nie toute implication et ses partisans soutiennent depuis longtemps qu'il existe une abondance de preuves démontrant son innocence. Ils veulent que le gouvernement Trudeau refuse catégoriquement toute nouvelle demande d'extradition de la France.

L'avocat canadien de M. Diab, Donald Bayne, a déclaré lundi qu'il s'attendait à ce que son client soit soumis à ce qu'il appelle un procès-spectacle par contumace «pour des raisons politiques afin de satisfaire les groupes de pression» en France qui veulent un bouc émissaire pour ce qui s'est passé il y a plus de 40 ans.

Le fait que les lois canadiennes sur l'extradition aient permis à M. Diab d'être envoyé une fois en France «est une preuve suffisante qu'il y a un besoin de changement», a fait valoir Rob Currie, professeur à la faculté de droit de l'Université Dalhousie.

M. Diab n'est pas le seul «à souffrir de ce processus brisé», a déclaré Tim McSorley, coordinateur national de la Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles (CSILC) basée à Ottawa.

«Plusieurs études ont déjà montré qu'il existe de profonds problèmes dans le système d'extradition du Canada, et plusieurs experts ont déjà proposé des solutions claires, a-t-il déclaré dans un communiqué. Nous espérons que le comité saisira cette occasion pour élaborer des solutions législatives concrètes qui aideront le gouvernement à adopter rapidement des modifications à la Loi sur l'extradition.»

Le député libéral Randeep Sarai, président du comité permanent de la justice, a déclaré que les députés veulent s'assurer que le régime d'extradition du Canada protège les droits et les libertés civiles des citoyens et des résidents permanents.

M. Sarai a déclaré que, sans préjuger de l'issue de l'examen, même si les lois ont été jugées constitutionnelles, elles peuvent «devoir être modifiées de temps à autre».

Dans le climat mondial changeant, l'extradition est de plus en plus utilisée comme un outil politique, a déclaré le néo-démocrate Randall Garrison. En ce sens, il juge que de meilleures protections sont nécessaires.