Cinq personnes qui étaient toujours portées disparues à la suite d'un incendie qui s'est déclenché dans une discothèque de Murcie, en Espagne, ont été retrouvées vivantes, ont confirmé les autorités locales lundi, de sorte que le bilan demeure à 13 morts et 24 blessés.

Francisco Jiménez, un représentant du gouvernement national, a confirmé à la télévision d'État espagnole qu'aucun autre corps n'avait été retrouvé dans les décombres et que plus personne n'était porté disparu.

Depuis que l'incendie s'est déclenché, dimanche matin, les pompiers et les policiers ont fouillé les décombres à la recherche de dépouilles et de possibles survivants. Ils tentaient aussi d'en apprendre plus sur la cause de l'incendie, qui demeure inconnue.

Le brasier a commencé à faire rage vers 6 h, heure locale, dans la boîte de nuit et s'est propagé à deux autres établissements situés à proximité, a indiqué l'agence de presse publique espagnole EFE.

Tous les corps ont été retrouvés à l'intérieur de la discothèque.

Le conseil municipal de Murcie a décrété trois jours de deuil et les drapeaux ont été mis en berne sur les bâtiments publics.

Il s'agit du pire incendie à survenir dans une boîte de nuit en Espagne depuis celui qui avait fait 43 morts à Saragosse en 1990.