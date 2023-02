La ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, a pris le relais de son collègue Christian Dubé et a présenté, jeudi, un nouveau projet de loi visant à élargir l'aide médicale à mourir (AMM), qui comportera cinq nouveaux éléments.

Choisir sa fin de vie

En premier lieu, il sera possible de faire une demande anticipée d'AMM après un diagnostic de maladie grave, comme de la maladie d'Alzheimer, en prévision d'une dégradation des conditions de vie. «On souhaite que les gens aient un droit de regard sur le type de fin de vie qu’ils souhaitent», a indiqué Mme Bélanger.

La personne pourra, avec l'aide d'un médecin ou d'une infirmière praticienne spécialisée, décider à quel stade de la maladie elle souhaite qu'on mette fin à ses jours, même si elle n'est alors plus apte à y consentir.

La demande serait consignée dans un formulaire rempli et signé en présence d'un médecin ou d'une infirmière praticienne spécialisée (IPS), et contresignée par deux témoins ou notariée. Elle serait ensuite versée dans un registre.

La personne pourra désigner un ou deux tiers de confiance ayant pour rôle d'informer un médecin ou une IPS lorsqu'ils croient qu'elle éprouve les souffrances décrites dans sa demande.

Une personne seule, qui n'a pas de tiers de confiance, sera accompagnée dans sa démarche par le personnel soignant. À noter qu'une personne pourra modifier ou retirer sa demande anticipée d'AMM.

La nouvelle mouture du projet de loi comportera également la possibilité de faire une demande d’aide médicale à mourir pour les gens vivant avec un handicap neuromoteur grave et incurable, à condition de remplir les autres critères.

Autre élément du projet de loi: une maison de soins palliatifs ou un hôpital privé ne pourront plus exclure l'AMM des soins qu'elle offre. À l'heure actuelle, 10 des 37 maisons au Québec n'offrent pas l'AMM.

«Comme société, on a voulu donner l’accès à l'AMM, les personnes qui veulent en bénéficier doivent pouvoir le demander peu importe l’endroit où ils reçoivent des soins. Les maisons de soins palliatifs font partie d’un endroit où les gens pourraient la demander», a souligné la ministre.

Plus de pouvoir pour les IPS

S'il est adopté, le projet de loi permettra de donner davantage de responsabilités aux IPS. Celles-ci pourront réaliser l'ensemble du processus de l'AMM, au même titre que les médecins. La ministre Bélanger souhaite également permettre aux infirmières de constater officiellement les décès et ce, dans les différents soins de santé. «Ça s’inscrit dans notre désir de décloisonner les professions et pour permettre un meilleur accès aux soins», a précisé Mme Bélanger.

La maladie mentale ne sera pas considérée

La ministre Bélanger indique que la maladie mentale ne fera pas partie du projet de loi, puisqu'elle n'est «pas considérée comme une maladie grave» et que «cet unique diagnostic ne permet pas de demander l'AMM».

«On l’a vu au cours des dernières semaines, il n’y a pas de consensus sur cette question, tant au sein des professionnels qu’au sein des différents groupes représentant les intérêts des usagers ou des personnes», a mentionné la ministre.

M. Dubé avait échoué en juin dernier à faire adopter le projet de loi 38, l'opposition lui reprochant de l'avoir présenté trop tard et d'y avoir inclus une disposition surprise sur les handicaps neuromoteurs graves.



Cette disposition avait été larguée, dans une tentative d'accélérer l'adoption de la pièce législative.

Enfin, le projet de loi 11 retire le critère de «fin de vie» des conditions d'admissibilité à l'AMM, puisqu'il n'est déjà plus applicable.



Jeudi, le leader parlementaire de l'opposition officielle, Monsef Derraji, s'est levé en Chambre pour demander que l'Assemblée nationale tienne des consultations particulières élargies.

«C'est un projet de loi qui touche des enjeux sensibles, alors nous demandons au gouvernement d'avoir une plus grande ouverture, surtout laissez la place à ceux qui veulent se faire entendre en commission», a-t-il déclaré.

Sa demande a été accueillie positivement.

Beaucoup de travail déjà accompli

Beaucoup de travail a déjà été fait dans le dossier de l'élargissement de l'AMM.

La commission parlementaire transpartisane qui avait analysé en profondeur cette question avait remis son rapport en décembre 2021.

Elle avait tenu 14 jours d'audiences et entendu une centaine d'intervenants et d'experts, sans compter les quelque 80 mémoires reçus et les 3000 personnes du public ayant participé à la consultation en ligne.

En juin dernier, plusieurs personnes avaient pleuré l'échec du projet de loi 38.

Celle qu'on considère comme la «mère» de l'aide médicale à mourir, l'ex-députée péquiste Véronique Hivon, était très émue et cachait mal sa grande déception.

«On aurait tous souhaité ardemment pouvoir adopter ce projet de loi, de tout notre cœur», avait-elle commenté en conférence de presse.

L'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité (AQDMD) avait quant à elle invité les députés à se retrousser les manches et à reprendre le travail une fois les élections passées.

«Il ne faut pas que ça prenne un an», avait déclaré la présidente de l'AQDMD, Sandra Demontigny, elle-même atteinte d'une forme d'Alzheimer précoce et héréditaire.