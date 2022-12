Avec le cocktail de virus qui circulent au Québec, il peut être difficile de différencier le rhume, inflammation banale des muqueuses des voies respiratoires, d’un virus plus sérieux comme la grippe (influenza), le virus respiratoire syncytial (VRS) ou encore la COVID-19, des infections à germes pathogènes qui peuvent affecter votre santé de façon beaucoup plus sérieuse.

Ainsi, la direction régionale de santé publique de Montréal a cru bon d’émettre un rappel à l’occasion du temps des Fêtes pour aider la population à différencier les symptômes d’une grippe et d’un rhume.

À lire également:

Dans l’ensemble, les symptômes grippaux se montrent plus fréquents et plus intenses que ceux d’un rhume.

Santé Montréal s’est basée sur l’information de la direction nationale de santé publique pour faire son rappel.

RHUME OU GRIPPE? La grippe et le rhume sont des infections des voies respiratoires qui sont souvent confondues.



Pour comparer les symptômes et y voir plus clair, rendez-vous ici:

Français: https://t.co/FvxWDW0F2I

English: https://t.co/d8DjEvpRm3 pic.twitter.com/mzucfwh3YG — Santé Montréal (@santemontreal) December 25, 2022

Différences entre les symptômes de la grippe et du rhume

Symptômes Grippe Rhume Fièvre Fréquente; début soudain; température entre 38 et 40°C Absente ou légère Toux Fréquente; début soudain Fréquente; légère ou modérée Maux de tête Fréquents; parfois intenses Rares Douleurs, courbatures Fréquentes; parfois intenses Rares; légères Fatigue Fréquente; intense (quelques jours, parfois plus) Fréquente; légère Nausée, vomissements Rares (adultes), fréquents (enfants); souvent accompagnés de diarrhée et de douleurs au ventre chez les enfants Rares; légers Écoulement nasal ou congestion Rare (adultes), fréquent (enfants) Fréquent Éternuements Rares Fréquents Mal de gorge Fréquent Fréquents

Source: Ministère de la Santé et des Services sociaux

À la veille de Noël 2022, les indicateurs montrent une nette décroissance de la propagation de l'influenza dans la province, selon les données de l’Institut national de santé publique du Québec (INSQ). Ces chiffres confirmaient le recul d'une première vague de grippe saisonnière.

À VOIR | Où en sommes-nous avec le cocktail de virus?