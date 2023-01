Le président du Comité des transports de la Chambre des communes veut demander aux dirigeants de Sunwing et de VIA Rail de venir expliquer publiquement ce qui a causé des cauchemars à des milliers de voyageurs canadiens pendant les Fêtes.

Le député libéral Peter Schiefke a écrit sur Twitter mardi qu'il prévoyait de convoquer une réunion du Comité permanent des transports afin que des représentants des deux transporteurs viennent répondre aux questions des députés à Ottawa.

Je vais convoquer une réunion du Comité des transports et j'inviterai VIA Rail et Sunwing à comparaître. Les Canadiens méritent des réponses pour les retards et les annulations inacceptables survenus pendant la période des Fêtes.