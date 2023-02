L'administration Biden a évité une crise diplomatique potentielle sur les colonies israéliennes aux Nations unies qui avait menacé d'éclipser les efforts occidentaux pour que l'organisme mondial mette en lumière la guerre de la Russie avec l'Ukraine lors du premier anniversaire de l'invasion russe cette semaine.



Plusieurs diplomates au fait de la situation ont déclaré dimanche que les États-Unis avaient réussi à empêcher une résolution controversée du Conseil de sécurité de l'ONU, poussée par les Palestiniens et leurs partisans, qui aurait condamné Israël pour l'expansion des colonies et exigé l'arrêt des activités futures.

Pour éviter un vote et un éventuel veto américain sur le projet de résolution, qui serait juridiquement contraignant, les diplomates ont déclaré que l'administration avait réussi à convaincre Israël et les Palestiniens d'accepter en principe un gel de six mois de toute action unilatérale qu'ils pourraient prendre.

Du côté israélien, cela signifierait un engagement à ne pas étendre les colonies avant au moins août.

Du côté palestinien, les diplomates ont déclaré que cela signifierait un engagement jusqu'en août de ne pas poursuivre d'action contre Israël à l'ONU et dans d'autres organes internationaux tels que la Cour mondiale, la Cour pénale internationale et le Conseil des droits de l'homme de l'ONU.

Au lieu d'une résolution, les diplomates ont fait savoir que le Conseil de sécurité adopterait une déclaration présidentielle plus faible dans le sens de la résolution, probablement lundi. Les déclarations présidentielles, qui nécessitent le soutien des 15 nations du Conseil, font partie du procès verbal du Conseil, mais ne sont pas juridiquement contraignantes.

Les diplomates se sont exprimés sous le couvert de l'anonymat, car ils n'étaient pas autorisés à discuter des négociations très sensibles.

Un casse-tête évité

Un veto à la résolution sur les implantations aurait été un casse-tête politique pour le président Joe Biden à l'approche de l'élection présidentielle de 2024.

M. Biden a du mal à équilibrer son opposition aux colonies israéliennes et son soutien à une résolution à deux États du conflit israélo-palestinien avec des mesures visant à améliorer les liens avec les Palestiniens qui bénéficient d'un large soutien parmi ses partisans progressistes.

Et bien que l'administration ait déjà dénoncé la dernière expansion des colonies israéliennes et qualifié la résolution palestinienne «d'inutile», les principaux républicains du Congrès ont averti M. Biden qu'un veto aurait de graves conséquences pour son agenda législatif.

Un veto éloignerait également les pays membres de l'ONU qui soutiennent les Palestiniens, comme les Émirats arabes unis, qui parrainaient la résolution au Conseil de sécurité, alors que l'Occident cherche à soutenir l'Ukraine dans la guerre avec la Russie.

Les États-Unis comptent sur les Émirats arabes unis et d'autres pays favorables aux Palestiniens pour voter en faveur d'une résolution à l'Assemblée générale des 193 membres, jeudi, condamnant la Russie pour son invasion de l'Ukraine et appelant à une cessation des hostilités et au retrait immédiat de toutes les forces russes.

Pourparlers frénétiques

L'accord a été conclu dimanche après des jours de pourparlers frénétiques entre les hauts responsables de l'administration Biden avec les dirigeants palestiniens, israéliens et émiriens.

Les diplomates ont déclaré que cet effort intensif impliquait le secrétaire d'État Antony Blinken, l'ambassadrice américaine aux Nations unies Linda Thomas-Greenfield, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, l'adjoint de M. Sullivan Brett McGurk, le principal diplomate pour le Moyen-Orient, Barbara Leaf, et l'envoyé spécial pour les affaires palestiniennes Hady Amr.

La pression palestinienne pour une résolution est intervenue alors que le nouveau gouvernement israélien de droite a réaffirmé son engagement à construire de nouvelles colonies en Cisjordanie et à étendre son autorité sur les terres que les Palestiniens recherchent pour un futur État.

Israël a capturé la Cisjordanie, ainsi que Jérusalem-Est et la bande de Gaza, lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967. Les Nations unies et la plupart de la communauté internationale considèrent les colonies israéliennes comme illégales et comme un obstacle à la fin du conflit israélo-palestinien vieux de plusieurs décennies. Quelque 700 000 colons israéliens vivent en Cisjordanie et à Jérusalem-Est annexée par Israël.

En décembre 2016, le Conseil de sécurité a exigé qu'Israël «cesse immédiatement et complètement toutes les activités de colonisation dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est». Il a souligné que l'arrêt des activités de colonisation «est essentiel pour sauver la solution à deux États».

Cette résolution a été adoptée après que l'administration du président Barack Obama s'est abstenue lors du vote, un renversement de la pratique de longue date des États-Unis consistant à protéger son proche allié Israël contre toute action aux Nations unies, notamment en opposant son veto aux résolutions soutenues par les Arabes.

Pourtant, la guerre en Ukraine occupe une place importante, surtout cette semaine.

Mercredi, l'Ukraine organise une réunion axée sur les violations des droits de l'homme, les prisonniers et les enfants enlevés. Plus de 20 ministres devraient figurer parmi les dizaines d'orateurs qui prendront la parole à l'Assemblée générale à partir de mercredi après-midi et jusqu'au vote de jeudi.

Pour l'anniversaire de vendredi, le Conseil de sécurité tiendra une réunion ministérielle sur l'invasion et son impact.