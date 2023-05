L'Ontario met à jour le cours «Exploration de carrière» de 10e année pour parler de santé mentale et donne aux enseignants plus de ressources dans ce domaine pour les élèves de 7e et 8e années.

Le ministre de l'Éducation, Stephen Lecce, a aussi annoncé lundi que son gouvernement dépenserait 26 millions $ au cours des deux prochaines années pour fournir des ressources en santé mentale aux élèves pendant l'été, afin qu'une aide ne soit pas soudainement interrompue par les vacances scolaires.

Le ministre a fait ces annonces lundi aux côtés de la députée conservatrice de Burlington, Natalie Pierre, qui fait pression pour plus de sensibilisation à la santé mentale dans les écoles, depuis que son adolescent s'est suicidé il y a quelques années.

Mme Pierre estime que l'approche adoptée par son gouvernement est proactive, pratique et fondée sur des données probantes, et qu'elle atteint les élèves à un moment où émergent bien souvent les problèmes de santé mentale. Elle espère que les nouvelles mesures aideront à prévenir des tragédies comme celle que sa famille a vécue.

Le programme-cadre d'éducation physique et santé de l'Ontario, mis à jour en 2019, comprend déjà chaque année une sensibilisation à la santé mentale.

Mais l'annonce de lundi met aussi à jour le cours «Exploration de carrière» de 10e année, afin d'aider les élèves à reconnaître les signes qu’ils se sentent dépassés ou qu’ils éprouvent des difficultés, et de savoir où trouver de l’aide à l’échelle locale.

De plus, les enseignants du programme d'éducation physique et santé de 7e et 8e années recevront de nouveaux plans de cours comprenant des activités, des vidéos, une programmation interactive et des informations conçues pour aider les élèves à apprendre à gérer le stress et à reconnaître les signes et les symptômes d'un problème de santé mentale.