Une vaste étude internationale publiée mardi par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) indique que les élèves du Canada se classent dans le peloton de tête en mathématiques sur la scène internationale.

Le Conseil des ministres de l'Éducation du Canada précise que l’étude a observé que les élèves du Québec ont particulièrement excellé en mathématiques et se sont classés à des niveaux comparables à ceux de certains des pays et économies les plus performants.

Le Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) mène une enquête tous les trois ans pour évaluer les connaissances et les compétences des jeunes de 15 ans de 81 pays et économies vers la fin de leur scolarité obligatoire. Le principal domaine évalué du PISA 2022 était les mathématiques, alors que la lecture et les sciences étaient les domaines secondaires.

Au Canada, plus de 23 000 élèves répartis dans plus de 850 écoles des dix provinces y ont participé.

L’enquête démontre qu’en mathématiques, les élèves de 15 ans du Canada ont été les seuls d'Amérique du Nord ayant figuré au palmarès des dix pays les plus performants. Quelque 78 % des élèves du Canada ont atteint un niveau de compétence égal ou supérieur au niveau deux en mathématiques, considéré comme le niveau de base pour tirer pleinement avantage d'occasions d'apprentissage plus poussées et jouer un rôle actif dans la société.

Les élèves du Canada ont obtenu de très bons résultats en lecture et en sciences. En lecture, seuls deux économies et trois pays ont dépassé le Canada, tandis qu'en sciences, trois économies et trois pays seulement ont obtenu des résultats supérieurs.

Ceux du Québec, de l'Ontario et de l'Île-du-Prince-Édouard figurent en tête du classement en lecture, comparativement à ceux des autres provinces.

L’enquête démontre qu’au Canada, en mathématiques, les garçons ont réalisé des scores moyens supérieurs à ceux des filles. En lecture, les filles ont constamment obtenu de meilleurs résultats que les garçons, alors que dans le domaine des sciences, filles et garçons ont affiché un rendement semblable.