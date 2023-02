Québec solidaire (QS) juge illégitime un comité qui se penchera sur la rémunération des députés.

Le comité n'est pas considéré comme indépendant par QS parce que Mme Thériault et M. Ouellet siégeaient au Parlement jusqu'aux élections d'octobre dernier.

Fixée à la base à un peu plus de 100 000 $ par an, la rémunération des élus est une matière fissile au Parlement, qui a donné lieu à des rapports et nombre de controverses.

Questionné sur cet enjeu dans une brève mêlée de presse en matinée, le premier ministre François Legault s'est débarrassé de la patate chaude en plaidant qu'un comité allait analyser la situation. Il a ajouté que lui, personnellement, n'avait «pas de problème» de rémunération.

QS

«Il n'est pas question que les députés décident à la pièce leur salaire, a écrit sur son compte Twitter la députée QS de Mercier, Ruba Ghazal. Il faut un comité réellement indépendant dont les recommandations seront exécutoires.»

«C'est drôle», a rétorqué le whip en chef du gouvernement, Éric Lefebvre, parce qu'en 2019, a-t-il fait ressortir, Gabriel Nadeau-Dubois, de QS, avait fait adopter à l'unanimité en Chambre une motion pour mettre sur pied un comité indépendant chargé de réviser la rémunération des élus.

«Alors, c'est exactement ce qu'on fait ce matin», a argué M. Lefebvre en mêlée de presse jeudi matin.

«Ce sont deux anciens élus respectés de toutes les formations politiques. Ce ne sont pas des élus actuels qui vont décider ça.»

M. Lefebvre a rappelé qu'il n'y a pas eu d'analyse de la rémunération des députés depuis 23 ans.

C'est au Bureau de l'Assemblée nationale (BAN), en quelque sorte le conseil d'administration du Parlement, que s'est décidé de confier un mandat à un comité.

L'instance est composée de tous les partis représentés à l'Assemblée, en fonction de leur poids. Les élus caquistes y sont majoritaires et le Parti québécois n'y a pas le droit de vote.

Il y a cinq députés caquistes, trois du Parti libéral (PLQ) et un de QS, en l'occurrence Ruba Ghazal.

La rémunération de base d'un élu de l'Assemblée nationale s'élève actuellement à 101 561 $. À cela s'ajoute une allocation annuelle de dépenses qui s'élève à 19 000 $, une fois prélevé l'impôt fédéral.