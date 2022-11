Les employés de Twitter se préparent à une vague de congédiements. Le nouveau propriétaire Elon Musk révise la structure la plate-forme sociale.

Dans une lettre aux employés obtenue par plusieurs médias, la société a déclaré que les employés sauraient à 9 h locales (12h heure de l'Est) s’ils avaient été licenciés. Le courriel n’a pas précisé combien de personnes perdraient leur emploi.

Plusieurs employés ont tweeté tôt vendredi qu’ils avaient déjà perdu l’accès à leurs comptes professionnels.

À voir | Doit-on craindre l'arrivée de Musk comme patron de Twitter ?

Les quelque 7500 employés de Twitter s’attendent à des licenciements depuis que Musk a pris la tête de l’entreprise. Déjà, le PDG milliardaire de Tesla a licencié de hauts dirigeants, dont le PDG Parag Agrawal, dès son premier jour en tant que propriétaire de Twitter.

Il a également destitué le conseil d’administration de la société et s’est installé comme seul membre du conseil. Jeudi soir, de nombreux employés de Twitter se sont rendus sur Twitter pour exprimer leur soutien les uns aux autres – souvent simplement en tweetant des émojis au cœur bleu pour signifier le logo de l’oiseau bleu de Twitter – et saluer les émojis dans les réponses les uns aux autres.

Jeudi, Musk et Twitter n’avaient donné aucun avis public sur les licenciements à venir, et ce, même si la loi fédérale sur l’adaptation et la reconversion des travailleurs exige que les employeurs comptant au moins 100 travailleurs divulguent les licenciements impliquant 500 employés ou plus — qu’une entreprise soit cotée en bourse ou privée.

Barry C. White, porte-parole du département californien du développement de l'emploi, a déclaré jeudi que l'agence n'avait reçu aucune notification récente de la part de Twitter.

Les licenciements surviennent à un moment difficile pour les entreprises de médias sociaux, car les annonceurs réduisent leurs dépenses et les nouveaux arrivants – principalement TikTok – menacent l'ancienne classe de plateformes de médias sociaux comme Twitter et Facebook.

Meta Platforms Inc., la société mère de Facebook, a récemment enregistré sa deuxième baisse trimestrielle de revenus de son histoire et ses actions se négocient à leurs plus bas niveaux depuis 2015. Les résultats décevants de Meta font suite aux faibles rapports sur les bénéfices de la société mère de Google Alphabet et même de Microsoft.