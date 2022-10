Le chef-d’œuvre de Johannes Vermeer «La Jeune Fille à la perle» est devenu jeudi la dernière œuvre d’art ciblée par les environnementalistes lors d’une manifestation au musée Mauritshuis de La Haye. L’œuvre inestimable n’aurait pas été endommagée.

Une vidéo publiée sur Twitter montre un homme versant une boîte de ce qui semblait être des tomates sur un autre homme qui tentait visiblement de coller sa tête au tableau de renommée mondiale.

BREAKING: Three climate change activists have been arrested after gluing themselves to Vermeer's ‘Girl with a Pearl Earring’ in the Hague. pic.twitter.com/4horCKFBHR