Les menaces de la FIFA d'imposer des sanctions aux joueurs ont contraint de nombreuses équipes présentes à la Coupe du monde à abandonner lundi d'idée que leur capitaine porte un brassard qui dénonce la piètre feuille de route du Qatar, le pays hôte de l'événement, en matière de droits humains.

Quelques heures avant que les premiers joueurs portant le brassard en faveur de la campagne One Love ne foulent le terrain, l'organisation qui chapeaute le soccer sur la planète a prévenu qu'ils écoperaient d'un carton jaune sur-le-champ — forçant les équipes européennes à revoir leur position, puisqu'elles s'attendaient surtout à écoper d'amendes. Ces démonstrations enfreignent les règlements de la FIFA.



Cette pomme de discorde est la plus récente à faire ombrage à l'événement sportif. Depuis qu'il a remporté la course pour l'octroi de la Coupe du monde, en 2010, le Qatar, un pays conservateur à majorité musulmane, a été critiqué pour sa maltraitance des travailleurs étrangers ainsi que sa décision de criminaliser l'homosexualité.

Cette décision a été annoncée trois jours après que le gouvernement du Qatar eut interdit la vente de bière dans les stades de la Coupe du monde, et deux jours après que le président de la FIFA, Gianni Infantino, eut livré un discours-fleuve défendant la feuille de route du pays en matière de droits humains.

Les capitaines de sept pays européens avaient promis de porter le brassard sur lequel figurait le coeur multicolore de la campagne 'One Love', qui fait la promotion de l'inclusivité et de la diversité dans le soccer et la société en général. En conséquence, des centaines de millions de téléspectateurs auraient pu observer ce symbole sur les brassards des capitaines de l'Angleterre Harry Kane, des Pays-Bas Virgil van Dijk et du pays de Galles Gareth Bale, et en déduire qu'ils dénoncent le pays hôte, et font un pied de nez à la FIFA

Mais en fin de compte, les équipes ont indiqué qu'elles n'étaient pas prêtes à sacrifier leurs succès sur le terrain pour la cause. Un carton jaune est un avertissement, mais deux cartons jaunes entraînent l'expulsion d'un joueur et sa suspension pour le match suivant — une sanction particulièrement sévère dans le format de la Coupe du monde, où les équipes ne disputent que trois matchs avant d'entreprendre la phase éliminatoire.

