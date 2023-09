Les Américains se remémorent l'horreur et l'héritage du 11 septembre, se rassemblant lundi dans des mémoriaux, des casernes de pompiers, des hôtels de ville et ailleurs pour observer le 22e anniversaire de l'attentat terroriste le plus meurtrier jamais perpétré sur le sol américain.

Les commémorations s'étendent des sites des attaques - au World Trade Center de New York, au Pentagone et à Shanksville, en Pennsylvanie - à l'Alaska et au-delà. Le président Joe Biden doit assister à une cérémonie sur une base militaire à Anchorage.

Sa visite, en route vers Washington, D.C., après un voyage en Inde et au Vietnam, rappelle que l'impact du 11 septembre a été ressenti dans tous les coins du pays, aussi éloignés soient-ils. Les attaques des avions détournés ont fait près de 3 000 morts et ont remodelé la politique étrangère américaine et les craintes intérieures.

Ce jour-là, «nous étions un pays, une nation, un peuple, comme cela devrait être. C'était le sentiment - que tout le monde s'est rassemblé et a fait ce qu'il pouvait, là où il se trouvait, pour essayer d'aider», a déclaré Eddie Ferguson, le chef des pompiers de la région de Goochland en Virginie.

La petite communauté rurale de 25 000 habitants, située à plus de 160 kilomètres du Pentagone et à plus de trois fois plus loin de New York, entretient un sentiment de connexion grâce à un mémorial local incorporant de l'acier des tours jumelles détruites du World Trade Center.

Le comté, principalement rural, organise non pas une, mais deux commémorations du 11 septembre : un service du matin axé sur les premiers intervenants et une cérémonie du soir en l'honneur de toutes les victimes.

D'autres communautés à travers le pays rendent hommage avec des moments de silence, le son des cloches, des veillées à la bougie et d'autres activités. À Columbus, en Indiana, les opérateurs 911 diffusent un message commémoratif aux radios de la police, des pompiers et des services médicaux d'urgence dans toute la ville de 50 000 habitants, qui organise également une cérémonie commémorative publique.

Les scouts et les guides, garçons et filles, hissent et abaissent le drapeau lors d'une commémoration à Fenton, dans le Missouri, où un «Mémorial des Héros» inclut une pièce d'acier du World Trade Center et une plaque en l'honneur de la victime du 11 septembre, Jessica Leigh Sachs. Certains de ses proches vivent dans la banlieue de Saint-Louis, qui compte 4 000 habitants.

«Nous sommes juste une petite communauté», a déclaré le maire Joe Maurath, «mais il est important pour nous de continuer à nous souvenir de ces événements. Pas seulement du 11 septembre, mais de tous les événements qui nous rendent libres.»

Le comté de Monmouth, dans le New Jersey, qui abritait certaines des victimes du 11 septembre, a fait du 11 septembre une journée fériée cette année pour les employés du comté afin qu'ils puissent assister aux commémorations.

Comme une autre façon de marquer l'anniversaire, de nombreux Américains font du bénévolat lors de ce que le Congrès a désigné à la fois comme le Jour du Patriote et comme une Journée nationale du service et du souvenir.

À Ground Zero, la vice-présidente Kamala Harris devrait participer à la cérémonie sur la place du Mémorial national du 11 septembre et du Musée. L'événement ne comprendra pas de discours de personnalités politiques, laissant plutôt le podium aux proches des victimes pour une lecture des noms des morts qui durera des heures.

James Giaccone s'est inscrit pour lire à nouveau cette année en mémoire de son frère, Joseph Giaccone, 43 ans. La famille assiste à la cérémonie chaque année pour entendre le nom de Joseph.

«Si leur nom est prononcé à haute voix, ils ne disparaissent pas», a déclaré James Giaccone lors d'une récente entrevue.

La commémoration est cruciale pour lui.

«J'espère ne jamais voir le jour où ils minimiseront cela», a-t-il déclaré. «C'est un jour qui a changé l'histoire.»

Joe Biden, un démocrate, sera le premier président à commémorer le 11 septembre en Alaska, ou n'importe où dans l'ouest des États-Unis. Lui et ses prédécesseurs se sont rendus sur l'un ou l'autre des sites de l'attaque la plupart des années, bien que le républicain George W. Bush et le démocrate Barack Obama aient chacun marqué l'anniversaire sur la pelouse de la Maison Blanche à certaines occasions. Obama a suivi l'une de ces commémorations en rendant hommage à l'armée lors d'une visite à Fort Meade, dans le Maryland.

La première dame Jill Biden devrait déposer une couronne au mémorial du 11 septembre au Pentagone.

En Pennsylvanie, où l'un des avions détournés s'est écrasé après que les passagers ont tenté de prendre d'assaut le cockpit, une cérémonie de commémoration et de dépôt de couronnes est prévue au Flight 93 National Memorial à Stoystown, exploité par le National Park Service. Le mari de Harris, Doug Emhoff, devrait assister à la cérémonie.

Le site du mémorial offrira une nouvelle vidéo éducative, une visite virtuelle et d'autres matériaux à utiliser en classe pour les enseignants. Plus de 10 000 enseignants se sont inscrits pour avoir accès gratuitement au programme «National Day of Learning», qui sera disponible jusqu'à l'automne, selon les organisateurs.

«Nous devons transmettre le message à la prochaine génération», a déclaré Katherine Hostetler, porte-parole du mémorial et gardienne du National Park Service.