L’UNESCO, l’agence culturelle et scientifique de l’ONU, a annoncé que les États-Unis prévoyaient de redevenir membres de l’organisation — et de payer plus de 600 millions $ US d’arriérés de cotisations — après un différend de dix ans déclenché par la décision de l’organisation d’inclure la Palestine en tant que membre.

Les autorités américaines expliquent que cette décision est motivée par la crainte que la Chine ne vienne combler le vide dans la prise de décision de l’UNESCO.

Le gouvernement américain a présenté un plan de paiement des arriérés afin de réintégrer l’organisation.

La directrice de l’UNESCO, Audrey Azoulay, a informé les ambassadeurs de la décision américaine lors d’une réunion spéciale lundi.

Les États-Unis étaient autrefois le principal bailleur de fonds de l’organisation. Le retour officiel de l’UNESCO devrait faire l’objet d’un vote des 193 États membres de l’organisation le mois prochain.