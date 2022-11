Vous l'avez peut-être remarqué lors de votre dernière épicerie, il est difficile de trouver de la laitue romaine et iceberg depuis quelques semaines.

En novembre, le Canada s’approvisionne en Californie, État qui a été frappé par une sécheresse et un virus qui ont affecté la récolte des laitues.

Cette pénurie force donc les restaurateurs à réduire les portions de salade, puisqu'ils doivent absorber l'augmentation des prix.

Sylvain Charlebois, spécialiste de l’industrie agroalimentaire à l’université Dalhousie, a avancé que le prix d'une tête de laitue est en moyenne passée de 3$ à 6$.

«C'est le double! On ne peut pas augmenter les prix sur les menus, on va donc tout simplement dire aux clients qu'il n'y a plus de laitue ou on va rationner le produit», a-t-il lancé.

M. Charlebois indique que la situation devrait se résorber au mois de décembre, lorsque la production de l’Arizona arrivera au Québec.