Les feux de forêt engendrent une mauvaise qualité de l'air dans plusieurs régions du Québec. Montréal a fait partie des villes où l'air était le plus pollué dans le monde dimanche, selon le site web IQAir, trônant pendant plusieurs heures au sommet du triste palmarès.

La Santé publique recommande de ne pas faire d'activité physique à l'extérieur, de fermer les fenêtres de son logement et d'arrêter son échangeur d'air.

«En raison des incendies de forêt, la qualité de l'air est lourdement affectée à Montréal. La Santé publique nous invite à la prudence», a écrit la mairesse de la métropole, Valérie Plante, dans une publication sur Twitter dimanche matin.

«Les personnes atteintes de maladies pulmonaires (comme l'asthme) ou cardiaques, les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes et les personnes travaillant à l'extérieur sont plus susceptibles de ressentir les effets de la fumée sur leur santé», indique l'avertissement de smog de l'ECCC.



L'agence recommande également de garder les fenêtres fermées pour préserver la qualité de l'air à l'intérieur.

Les piscines publiques de Montréal demeureront fermées jusqu'à lundi midi. Les activités culturelles extérieures seront également annulées jusqu'au même moment.

«Le ciel montréalais est voilé par le smog et une odeur de fumée flotte dans l'air. Je vous prie de prendre ces recommandations au sérieux pour votre santé respiratoire. La situation devrait se rétablir lundi», a affirmé Mme Plante dans la même publication.

Le premier ministre, François Legault, a aussi réitéré les consignes de sécurité sur son compte Twitter. «La situation des feux de forêt demeure préoccupante au nord du Québec. On surveille ça de près. La qualité de l'air est affectée par la fumée dans toutes les régions du Québec. Il est préférable pour les personnes à risque de demeurer à l'intérieur et de fermer vos fenêtres», a-t-il rédigé.

En plus de la ville de Montréal, des avertissements de smog étaient notamment en vigueur en Abitibi, en Beauce, en Estrie, à Gatineau, en Mauricie, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, et dans les Laurentides, peut-on lire sur le site web d'Environnement Canada, dimanche matin.

«En raison des feux de forêt au Québec, des concentrations élevées de particules fines entraînent une mauvaise qualité de l'air et une visibilité réduite par endroits. Ces conditions persisteront jusqu'à lundi», a indiqué Environnement Canada.

Et pour les régions qui ne sont pas sous un avertissement de smog, un bulletin météorologique spécial a été mis en place concernant la qualité de l'air, de sorte que presque tout le Québec, de Montréal à Sept-Îles, est aux prises avec un quelconque avis concernant la mauvaise qualité de l'air.

Les personnes atteintes d'une maladie pulmonaire comme l'asthme ou d'une maladie cardiaque, les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes et les personnes qui travaillent à l'extérieur risquent davantage de subir des effets de la fumée sur leur santé, souligne Environnement Canada.

L'organisme fédéral recommande également aux personnes qui ressentent «un essoufflement, une respiration sifflante (y compris des crises d'asthme), une toux sévère, des étourdissements ou des douleurs thoraciques» de communiquer avec un professionnel de la santé, et de rester à l'intérieur.

Le masque N95 pas encore recommandé

La Santé publique de Montréal distribue actuellement des masques N95 aux entreprises dont les employés travaillent à l'extérieur pour une longue période. Dimanche, cette mesure n'était pas recommandée à la population générale.

«Les épisodes sont sur des périodes de temps passagères. Les fortes concentrations, c'est maximum une ou deux journées. La recommandation principale, c'est vraiment pour les personnes de rester au maximum à l'intérieur (?) de garder ses portes et fenêtres fermées, d'arrêter les échangeurs d'air», a expliqué Mélanie Tailhandier, responsable des urgences majeures et des urgences environnementales à la Direction régionale de santé publique de Montréal, à La Presse Canadienne.

Les impacts du smog sur la santé sont plus importants si une personne reste exposée plus longtemps à l'extérieur. Elle pourrait alors avoir les yeux qui piquent, le nez qui coule, une irritation des sinus, un mal de gorge, une toux légère ou quelques maux de tête, évoque Mme Tailhandier.

«Si on reste une période plus courte à l'extérieur, ces symptômes-là devraient rester assez bas, dit-elle. On ne s'attend pas à voir de répercussion sur le long terme au niveau de la santé des personnes, étant donné que les épisodes de smog restent quand même courts au niveau du temps.»

Des activités annulées

La qualité de l'air est mauvaise au point où les organisateurs du demi-Ironman de Mont-Tremblant, prévu dimanche matin, ont choisi d'annuler l'épreuve. Dans un communiqué, ils ont précisé que ce choix avait été fait en collaboration avec les autorités provinciales de la santé et pour assurer la sécurité des participants, des spectateurs, des bénévoles, du personnel et de toutes les autres personnes concernées par l'événement.

Le triathlon de Montréal a également annulé l'ensemble de ses activités dimanche, en raison du piètre indice de qualité de l'air qui ne devrait pas s'améliorer au courant de la journée.

«C'est avec regret que nous annonçons, de concert avec la Direction de la santé publique, que toutes les courses prévues aujourd'hui au Triathlon Mondial Groupe Copley sont annulées», a écrit l'organisation de l'événement sur sa page Facebook.

Soccer Québec a aussi annoncé que les matchs extérieurs prévus dimanche dans les ligues et les compétitions provinciales sont annulés en raison de la qualité de l'air. Les matchs prévus dans des stades intérieurs auront toutefois lieu, a précisé l'organisation dans une publication sur Twitter.