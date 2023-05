Le gouvernement fédéral prévient que des feux de forêt menacent neuf communautés autochtones en Alberta, dont la première nation crie de Little Red River, où plus de 100 bâtiments ont été détruits dans la communauté de Fox Creek.

Le ministère des Services aux Autochtones a indiqué qu'il aidait la première nation du nord de l'Alberta à mettre en place des logements temporaires pour 500 personnes dans la communauté voisine de John D'or Prairie, y compris un service de restauration et d'autres commodités.

La communauté crie de Sturgeon Lake a également été durement touchée, alors qu'un incendie a détruit 45 bâtiments et infrastructures électriques.

Le ministère fédéral des Services aux Autochtones indique que 1600 personnes de la communauté ont été évacuées vers Edmonton et plus près de Sturgeon Lake, à Grande Prairie et Valleyview.

Des milliers de personnes en Alberta sont toujours déplacées alors que les sapeurs-pompiers se préparent à affronter un temps plus chaud et plus sec dans les prochains jours.

On recensait 81 feux de forêt actifs en Alberta mercredi soir, dont 24 répertoriés comme «hors de contrôle».