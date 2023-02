Pierre-Yves Roy-Desmarais domine les nominations au 24e Gala Les Olivier, qui ont été dévoilées mardi matin à la Maison de Radio-Canada.

Déjà, un an à peine après avoir été sacré découverte de l'année, l'humoriste pourrait repartir avec l'Olivier de l'année, où il se mesure à Mathieu Dufour, Sam Breton, Christine Morency et Arnaud Soly.

On le retrouve ensuite aux côtés de ses coauteurs Julien Corriveau, David Beaucage et Odrée Rousseau pour le numéro d'humour de l'année (sans montage). La Fourche, de Korine Côté, Gabrielle Caron et Justine Philipe, figure aussi dans cette catégorie, tout comme Lesbienne, de Jessica Chartrand, Longue fin du monde, de Martin Perizzolo, et Numéro dans le Grand bien-cuit ComediHa! De Michel Barrette, une offrande de Billy Tellier.

Jokes Chapeau Maman Magie Piano, le spectacle solo de Pierre-Yves Roy-Desmarais, est aussi en lice pour le spectacle d'humour de l'année. Il affrontera Au pic pis à pelle, de Sam Breton, Une belle soirée, de Simon Gouache, Classique, de Cathy Gauthier, et Détour, de Guillaume Pineault.

Pierre-Yves Roy-Desmarais, qu'on a pu voir dans le plus récent Bye Bye, est aussi finaliste comme auteur de l'année pour un spectacle d'humour, un honneur qu'il pourrait partager avec Alexandre Forest et David Beaucage s'il l'emporte. Adib Alkhalidey (Québécois tabarnak), Virginie Fortin (Mes sentiments), Simon Gouache, Marie-Christine Lachance et Pascal Mailloux (Une belle soirée de Simon Gouache) ainsi que Guillaume Pineault, Yan Bilodeau et Simon Delisle (Détour) sont également nommés.

L'Olivier pour la capsule ou le sketch web humoristique de l'année pourrait aller aussi bien à Silvi Tourigny (Canal Carole - Confidences avec Pierre Houde) qu'à Arnaud Soly (Noël COVID), David Beaucage (Gosser sur mon cell) qu'à François Ruel-Côté et Sébastien Tessier (À la recherche du pays: chapitre 2 de malheureux à mâle heureux) ou à P-O Forget et Yannick de Martino (Le grand débat Facebook). Cette catégorie sera soumise au vote du public, qui pourra s'exprimer sur ses préférences du 1er au 17 mars.

Club Soly, Dans ma tête, la 22e saison d'Infoman, Le maître du jeu et la troisième saison de Rire sans tabous se disputeront pour leur part le prix de l'Émission télé humoristique de l'année.

Trois productions de KOTV s'illustrent comme finalistes dans la catégorie Série de fiction humoristique de l'année, à savoir L'oeil du cyclone, La Maison-Bleue (saison 2) et Entre deux draps (saison 3). On trouve aussi dans cette catégorie C'est comme ça que je t'aime (saison 2) et Léo (saison 4).

À la radio, Fabien Cloutier (Coquineries, Environnement et gestion de la neige), Ève Côté (Grève à la SQ), Catherine Éthier (Les produits d'hygiène féminine), Suzie Bouchard (La voix des femmes hétérosexuelles) et Phil Roy (Que se passe-t-il, Phil?) sont en lice pour remporter la capsule ou le sketch humoristique de l'année.

L'Olivier pour la série Web humoristique de l'année sera pour sa part disputé par Complètement lycée, De Pierre en fille, La Dump (saison 2), Gazebo et Le Gong Show.

En tout, 22 prix seront décernés le 19 mars prochain, que ce soit lors du gala de l'industrie, animé pour la première fois par Nev, ou lors du gala télévisé, qui sera diffusé en soirée sur les ondes de Ici Télé et dont Katherine Levac prendra les commandes.

Le Gala Les Olivier, coproduit par l’Association des professionnels de l'industrie de l'humour (APIH), célèbre le travail des artistes et des artisans du secteur de l’humour au Québec. Il tient son nom du défunt humoriste Olivier Guimond.

Compte tenu que des tournées ont été annulées au cours des dernières années en raison des restrictions sanitaires, les catégories touchant les spectacles d'humour incluent parmi leurs finalistes des spectacles lancés en 2019 et en 2020, a fait savoir Johanne Pouliot, directrice générale de l'APIH.