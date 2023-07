Un dernier hommge sera rendu à Denise Bombardier ce vendredi à l'égliste Saint-Viateur d'Outremont.

Les funérailles seront ouvertes au public.

L'auteure, journaliste et chroniqueuse Denise Bombardier est décédée le 4 juillet dernier des suites d'un cancer fulgurant.

«Ses proches se souviendront d’elle pour sa force extraordinaire, son esprit et son grand humour, qu’elle aura eus jusqu’à la dernière heure», peut-on lire dans l'avis de décès publié notamment sur le Web via Nécrologie Canada.

Denise Bombardier laisse dans le deuil son mari, James Jackson, son fils Guillaume Sylvestre, sa petite-fille, Rose Sylvestre, sa sœur Danièle Bombardier, son frère Pierre Bombardier, ses nièces et neveux ainsi que de nombreux amis.

Questionné par des médias suite à l'annonce du décès de Mme Bombardier, le premier ministre du Québec François Legault a déjà fait savoir que des funérailles nationales n'étaient pas dans les plans du gouvernement.

Le drapeau du Québec sera toutefois mis en berne à l'Assemblée nationale lors de la journée des funérailles, ce vendredi. François Legault assistera par ailleurs aux obsèques.

Québec étudierait toujours «une manière de célébrer ou de reconnaître ce que Mme Bombardier a fait durant sa carrière extraordinaire».

Une vague d'amour

Le décès de Denise Bombardier a suscité une pluie de réactions.

L'auteur et chronique Stéphane Laporte avait notamment écrit sur les réseaux sociaux : «Denise Bombardier, une brillante, dans tous les sens du terme. Comme il y a des divas de la chanson, elle était la diva de l'information. Une virtuose de l'opinion. Une star de l'intelligence. Elle nous a donné le goût de réfléchir.»

«Quelle triste nouvelle! Tellement soudaine. Nous perdons une grande communicatrice et un esprit libre et audacieux», a pour sa part partagé Jean-François Lépine, ex-journaliste et diplomate.

Le premier ministre du Canada lui avait aussi rendu hommage sur les réseaux sociaux : «Tenace, passionnée, intelligente, courageuse - Denise Bombardier incarnait toutes ces qualités, et bien d'autres. Mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis. Son influence sur le Québec a été immense et son œuvre lui survivra assurément.»

