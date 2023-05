Le baiser romantique existerait depuis plusieurs millénaires, remontant à l'ancienne Mésopotamie, selon un nouvel article scientifique.

L’article, publié dans le journal Science jeudi, relate les images retrouvées sur des tablettes d’argile de la Mésopotamie montrant le plus ancien baiser enregistré, vieux de 4500 ans.



Ce texte est une tarduction d'un article de CTV News.

«Dans l'ancienne Mésopotamie, qui est le nom des cultures humaines primitives qui existaient entre les fleuves de l'Euphrate et du Tigre en Irak et en Syrie, les gens écrivaient en écriture cunéiforme sur des tablettes d'argile», a écrit l'auteur de l'étude, Troels Pank Arboll, expert de l'histoire de la médecine en Mésopotamie, dans un article de l’Université de Copenhague.

«Des milliers de ces tablettes d’argile ont été préservées jusqu’à aujourd’hui, et elles contiennent des exemples clairs selon lesquels le baiser était considéré comme faisant partie de l’intimité romantique dans l’Antiquité, tout comme le baiser pouvait faire partie des amitiés et des relations entre membres de la famille.»

Les chercheurs affirment que des études récentes suggèrent que le baiser aurait pris naissance dans une région géographique spécifique en Asie du Sud, il y a de ça 3500 ans et se serait ensuite propagé dans d'autres régions.

Mais les chercheurs suggèrent désormais que le baiser était déjà bien établi au Moyen-Orient.

«Par conséquent, le baiser ne devrait pas être considéré comme une coutume qui a pris naissance exclusivement dans une seule région et s'est propagée à partir de là, mais il semble plutôt avoir été pratiqué dans de multiples cultures anciennes sur plusieurs millénaires», a déclaré M. Arboll.

Sophie Lund Rasmussen, de l'Université d'Oxford et co-auteure de l'étude, affirme que les êtres vivants les plus proches des humains, les bonobos et les chimpanzés, s’embrassent également, ce qui pourrait expliquer pourquoi c'est un comportement humain fondamental que l'on retrouve dans toutes les cultures.

Cela a également involontairement favorisé la propagation de virus, selon les auteurs.

«Si la pratique du baiser était répandue et bien établie dans diverses sociétés anciennes, les effets du baiser en termes de transmission de pathogènes ont probablement été plus ou moins constants», a mentionné Mme Rasmussen.

Le baiser aurait donc joué un «rôle involontaire» dans la transmission de certains virus tels que le virus de l'herpès, qui se propage par contact oral et provoque des infections connues sous le nom d'herpès labial autour de la bouche.