Une alimentation constante à base de pizza tard le soir, d'excès d'alcool et de céréales sucrées au petit-déjeuner est la norme pour de nombreux étudiants postsecondaires, et de nouvelles recherches suggèrent que ce mode de vie peut causer des dommages qui vont au-delà de la prise de poids typique des premières années.



Ce texte est la traduction d'un article de CTV News.

Une étude récente publiée dans la revue à comité de lecture Preventative Medicine Reports par un groupe de chercheurs internationaux indique que les étudiants postsecondaires ayant des habitudes alimentaires malsaines peuvent souffrir de maladies et de problèmes de santé mentale pendant de nombreuses années.

L'équipe de recherche a examiné près de 12 000 étudiants en médecine issus de 31 universités à travers la Chine. 50,1 % des participants à l'étude avaient des habitudes alimentaires malsaines, notamment la consommation de sucreries, d'aliments gras et des calories en excès, tandis que 24,9 % ont déclaré souffrir de maladies chroniques ou infectieuses, ou de troubles mentaux.

Les chercheurs ont déclaré que l'étude met en lumière la façon dont les habitudes alimentaires malsaines sont associées à des maladies et des troubles mentaux, et «apporte un argument supplémentaire à une possible relation de cause à effet».

«Les résultats soulignent l'importance de s'attaquer aux comportements alimentaires liés à l'obésité dans les programmes et les politiques visant à promouvoir la prévention des maladies et la promotion de la santé chez les étudiants universitaires», ont déclaré les chercheurs dans l'étude.

Selon le Dr Joan Bottorff, professeur à l'École des soins infirmiers de l'Université de la Colombie-Britannique à Okanagan et l'un des chercheurs ayant mené l'étude, il n'a pas été possible pour l'étude d'établir une relation de cause à effet.

«Il est bien documenté qu'une partie importante des étudiants a une alimentation malsaine», a souligné Bottorff dans un communiqué de presse. «Les types d'aliments qu'ils consomment sont liés à l'obésité. Et cela peut entraîner d'autres problèmes de santé qui ne sont pas seulement liés aux maladies chroniques, mais aussi aux maladies infectieuses.»

L'étude a également pris en compte la consommation de tabac et d'alcool, et a constaté une association avec des maladies chroniques autodéclarées et des difficultés de santé mentale chez les étudiants.

Les lignes directrices sur la consommation d'alcool au Canada ont été mises à jour cette année et recommandent de boire deux boissons alcoolisées standard ou moins par semaine, ce qui, selon le Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances, contribue à éviter les problèmes de santé liés à l'alcool.

«L'essentiel ici est que nous ne devrions pas ignorer ce schéma de risque chez les jeunes à l'université», insiste Bottorff.

Les auteurs de l'étude écrivent que, bien que le gouvernement ait accru ses investissements dans la nutrition des étudiants, des changements institutionnels sont encore nécessaires, notamment une meilleure accessibilité à une alimentation saine et à des boissons pour les étudiants, ainsi que davantage d'opportunités pour l'activité physique.

«Nous savons que de nombreux étudiants consomment des repas riches en calories ainsi que des aliments et des boissons sucrés, et il existe de nombreuses preuves montrant que ce type de comportement alimentaire peut conduire à l'obésité», précise le Dr Bottorff. «Ce ne sont pas les seules habitudes qui conduisent à l'obésité, mais elles sont importantes et ne peuvent pas être exclues.»

Cependant, des études antérieures ont démontré que l'alimentation est un facteur important pour réduire les maladies. En fait, selon une étude, prendre des habitudes de vie saines réduit le risque d'accident vasculaire cérébral de 80 %. Cela pourrait inclure l'adoption du régime méditerranéen, qui consiste à manger des aliments tels que l'huile d'olive, les céréales complètes, les fruits, les légumes et les légumineuses, selon l'étude.

En outre, les auteurs de l'étude affirment que toutes les universités et écoles devraient avoir un programme d'éducation à la santé pour enseigner aux étudiants les risques liés à leurs mauvaises habitudes et comment mieux prendre soin d'eux-mêmes.