Au moins 788 homicides ont eu lieu à l’échelle nationale en 2021 (+3%), rapporte Statistique Canada lundi.

Il s'agit de la troisième augmentation consécutive depuis 2019. Cette hausse représente 29 homicides de plus que l'an dernier.

«Malgré les récentes hausses, les homicides demeurent relativement rares, comme en témoignent les données historiques. Ils représentaient moins de 0,2 % de tous les crimes violents déclarés par la police en 2021», indique Statistique Canada. «L'augmentation du nombre d'homicides en Ontario (+37; 277 homicides) et en Colombie-Britannique (+25; 125 homicides) par rapport à 2020 a le plus contribué à la hausse globale affichée en 2021», ajoute l'Institution.

De tous les homicides répertoriés en 2021, près du quart (184) sont liés attribuables à des gangs, le plus haut taux depuis 2005.

Les homicides reliés aux gangs ont «tendances à être concentrés dans les régions urbaines», explique-t-on. «En 2021, comparativement à l’année précédente, Vancouver (+13) et Montréal (+11) ont affiché les plus fortes augmentations parmi les régions métropolitaines (RMR) de recensement pour ce qui est du nombre d’homicides impliquant des gangs.»

C'est cependant la région de Régina qui a enregistré le plus haut taux d'homicide attribuable aux gangs avec 3,03 pour 100 000 habitants. «Il s'agit d'un taux près de trois fois plus élevé qu'en 2020 (1,14) et bien supérieur à la moyenne des 10 années précédentes (1,10)», souligne Statistique Canada. Près de la moitié (46 %) des homicides commis à l'aide d'une arme à feu étaient reliés aux gangs.

Utilisation des armes à feu

Deux homicides sur cinq en 2021 sont liés à l'utilisation d'une arme à feu au Canada alors que les «armes pointues et les coups portés étaient en cause dans 32 % et 17 % des homicides, respectivement.»

Le taux national d'homicides commis à l'aide d'une arme à feu a connu une hausse de 6 % par rapport à 2020.

«Parmi les homicides commis à l'aide d'une arme à feu, les armes de poing étaient le principal type d'arme à feu utilisé (57 %); venaient ensuite les carabines et les fusils de chasse (26 %)», a déclaré Statistique Canada.