Des milliers de personnes ont fui le plus grand hôpital de Gaza alors que les forces israéliennes et les militants palestiniens se battent devant ses portes, mais des centaines de patients, dont des dizaines de bébés risquant de mourir à cause d'une panne de courant, sont restés à l’intérieur, ont déclaré lundi des responsables de la santé.



Avec seulement des communications intermittentes, il était difficile de concilier les affirmations concurrentes de l'armée israélienne, qui alléguait fournir des couloirs sûrs pour que les gens puissent échapper aux combats intenses dans le nord et se déplacer vers le sud, et les responsables palestiniens de la santé à l'intérieur de l'hôpital Shifa, qui avançaient que le complexe était entouré de tirs nourris constants.

L'armée a également déclaré qu'elle avait placé 300 litres de carburant à proximité de l'hôpital pour alimenter ses générateurs, mais que les militants du Hamas avaient empêché le personnel d'y accéder. Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, a contesté cette affirmation et a déclaré que le carburant aurait fourni moins d’une heure d’électricité.

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que l'hôpital Shifa était sans eau depuis trois jours et « ne fonctionne plus comme un hôpital », dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Un autre hôpital de la ville de Gaza, Al-Quds, a été contraint de fermer dimanche parce qu'il manquait de carburant. Le Croissant-Rouge palestinien, qui gère l'établissement, a déclaré que les forces israéliennes étaient stationnées à proximité et que des préparatifs étaient en cours pour évacuer quelque 6000 patients, médecins et personnes déplacées.

Les deux camps ont saisi le sort des hôpitaux, en particulier celui de Shifa, comme un symbole de la guerre plus vaste, qui en est maintenant à sa sixième semaine. Les combats ont été déclenchés par l'attaque surprise sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre, et la réponse d'Israël a provoqué des niveaux de mort et de destruction sans précédent pour les 2,3 millions d'habitants palestiniens de Gaza, dont près des deux tiers ont dû fuir leurs foyers sans refuge sûr. disponible dans le territoire assiégé.

Pour les Palestiniens, Shifa évoque la souffrance des civils. Des milliers de personnes déplacées par les frappes aériennes qui ont détruit des pâtés de maisons entiers ont cherché refuge dans ses couloirs sombres. Les médecins, à court de matériel, y opèrent des blessés de guerre, y compris des enfants, sans anesthésie.

Israël affirme que l'hôpital est le meilleur exemple de son allégation selon laquelle le Hamas utilise des boucliers humains, affirmant que les militants disposent d'un centre de commandement et d'autres infrastructures militaires dans et sous l'enceinte médicale. Il n’a fourni aucune photo ou vidéo pour étayer ces affirmations. Le Hamas et le personnel hospitalier les nient.

Pannes mortelles

Mohammed Zaqout, directeur des hôpitaux de Gaza, affirme qu'environ 650 patients et personnes grièvement blessées sont soignés à Shifa par environ 500 membres du personnel médical. Il a estimé qu'environ 2500 Palestiniens déplacés se sont réfugiés dans les bâtiments hospitaliers.

Samedi, le ministère de la Santé estimait qu'environ 3000 médecins et patients, ainsi que 15 000 à 20 000 personnes déplacées, y trouvaient refuge.

Un responsable de la santé des Nations Unies a déclaré que de nombreuses familles déplacées et patients légèrement blessés ont fui Shifa alors que les forces israéliennes encerclaient l'hôpital ce week-end. Le responsable, qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat, car il n'était pas autorisé à informer les journalistes, a déclaré que la plupart des patients restants ne pouvaient être transférés qu'avec des ambulances et d'autres procédures spéciales.

Le ministère de la Santé affirme que 20 patients, dont trois bébés, sont décédés depuis que le générateur d'urgence de l'hôpital est tombé en panne de carburant samedi. Il indique que 36 autres bébés et autres patients risquent de mourir parce qu'il n'existe aucun moyen d'alimenter les équipements médicaux vitaux.

Medical Aid for Palestiniens, une organisation caritative basée au Royaume-Uni qui a soutenu l'unité de soins intensifs néonatals de Shifa, a déclaré que le transfert des nourrissons gravement malades était complexe. «Avec des ambulances incapables d'atteindre l'hôpital (...) et aucun hôpital ayant la capacité de les recevoir, rien n'indique comment cela peut être fait en toute sécurité», a déclaré la présidente-directrice-généraleMelanie Ward. Elle a déclaré que la seule option était de suspendre les combats et d'alimenter les hôpitaux en carburant.

Plus de 11 000 Palestiniens, dont deux tiers de femmes et de mineurs, ont été tués depuis le début de la guerre, selon le ministère de la Santé de Gaza, qui ne fait pas de différence entre les morts civiles et celles des militants. Environ 2700 personnes sont portées disparues.

Au moins 1200 personnes sont mortes du côté israélien, pour la plupart des civils tués lors de l'attaque initiale du Hamas. Les militants palestiniens détiennent près de 240 otages capturés lors du raid, dont des hommes, des femmes, des enfants et des personnes âgées. L'armée affirme que 44 soldats ont été tués lors d'opérations terrestres à Gaza.