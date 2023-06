Des averses dispersées dans certaines parties de la Nouvelle-Écosse ont apporté vendredi matin un léger soulagement à une province toujours aux prises avec l'une de ses pires saisons d'incendie de forêt jamais enregistrées.

Toutefois, les responsables des services de lutte contre les incendies de la région d'Halifax ont indiqué que cette pluie fine est loin d'être suffisante.

Selon Dave Steeves, technicien forestier au ministère des Ressources naturelles, des petites braises peuvent se cacher, revenir à la surface et s'enflammer de nouveau.

Néanmoins, les prévisions annoncent des pluies régulières de vendredi soir à samedi. Par ailleurs, le moral des pompiers qui ont passé un jeudi chaud et sec à éteindre des incendies ponctuels dans la région d'Halifax tient bon, selon le chef adjoint des pompiers, Dave Meldrum.

Plus tard vendredi, des autobus devraient commencer à transporter les résidents évacués pour voir ce qui reste de leurs maisons dans la zone près d'Upper Tantallon et de Hammonds Plains.

Environ 200 structures, dont 151 maisons, ont été détruites dans la région d'Halifax.

Au total, plus de 16 000 personnes ont été évacuées de leurs habitations et commerces. L'incendie qui touche la banlieue d'Halifax reste non maîtrisé, même si 50 % de celui-ci avait été circonscrit jeudi soir.

Dans le sud-ouest de la province, un incendie de forêt beaucoup plus important a continué de brûler et n'était pas maîtrisé dans le comté de Shelburne, où 6700 personnes ont été évacuées de leurs maisons, soit environ la moitié de la population de la municipalité.

Malgré les meilleurs efforts des pompiers, l'incendie de Barrington Lake, dans le comté de Shelburne, couvre maintenant plus de 200 kilomètres carrés - le plus grand incendie de forêt enregistré dans l'histoire de la Nouvelle-Écosse. Il a consumé 50 maisons et chalets depuis samedi.

Alors qu'une petite quantité de pluie est tombée sur la région d'Halifax, aucune pluie n'a été signalée dans le comté de Shelburne, où l'on s'inquiète de la possibilité que des orages produisent des éclairs vendredi après-midi. M. Steeves a affirmé que la foudre immobiliserait tous les aéronefs et rendrait la situation dangereuse pour les équipages au sol.

Six autres bombardiers d'eau doivent arriver des États-Unis vendredi et au cours de la fin de semaine, et un nombre indéterminé de pompiers des États-Unis et du Costa Rica étaient en route pour aider à combattre les incendies, a indiqué le ministre des Ressources naturelles, Tory Rushton.

Le gouvernement fédéral a annoncé jeudi que plus de 300 pompiers des États-Unis et d'Afrique du Sud se rendaient au Canada pour combattre ce qui est devenu une saison des feux de forêt sans précédent.

Ottawa a aussi annoncé jeudi qu'il mettait en place un programme de dons jumelés avec la Nouvelle-Écosse et la Croix-Rouge canadienne pour soutenir ceux qui ont été touchés par les incendies de forêt dans la province.

À Halifax, la Gendarmerie royale du Canada a confirmé que 10 contraventions avaient récemment été remises à des personnes ayant enfreint une interdiction provinciale de faire des feux à l'extérieur.

Le maire de Halifax, Mike Savage, a indiqué qu'au moins deux personnes dans la ville ont reçu une amende pour avoir contrevenu à l'interdiction de feux à l'échelle de la province. L'une d'entre elles a été surprise en train d'allumer des feuilles avec une torche au propane et une autre avait allumé un feu de joie.