Les inondations historiques qui ont frappé la Nouvelle-Écosse le mois dernier ont causé plus de 170 millions $ de dommages assurés, selon une première estimation de Catastrophe Indices and Quantification, une organisation torontoise spécialisée dans l'analyse des catastrophes.

En juillet, de violents orages ont déversé plus de 250 millimètres de pluie sur les régions les plus touchées de la province, endommageant les routes, les maisons et les ponts et tuant quatre personnes.

Le Bureau d’assurance du Canada (BAC) a créé une page web distincte intitulée Inondations en Nouvelle-Écosse pour aider les gens à comprendre la couverture d’assurance et les différentes étapes de la procédure de demande d’indemnisation.

Craig Stewart, vice-président chargé du changement climatique au BAC, indique que plus de 1,5 million de ménages au Canada restent très exposés aux inondations et n’ont pas accès à une assurance contre les inondations.

Le BAC précise que les dommages météorologiques assurés au Canada dépassent régulièrement 2 milliards $ par an, les dégâts des eaux étant responsables de la plupart des pertes.

M. Stewart indique que le BAC plaide en faveur d’investissements dans l’adaptation au climat et demande au gouvernement fédéral de travailler à la réduction des risques auxquels les Canadiens sont confrontés en raison de conditions météorologiques extrêmes.