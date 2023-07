Un emportement par les eaux a interrompu la circulation le long d'une partie de la ligne principale de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) en Nouvelle-Écosse, après que des pluies torrentielles et des inondations ont frappé la province au cours du week-end.

Un ponceau emporté a entraîné l'affaissement d'une voie qui s'est retrouvée sans support au-dessus d'un énorme fossé à quelque 90 kilomètres au nord d'Halifax, sur la principale liaison ferroviaire pour le fret et les passagers entre la ville et le reste du pays.



«Au cours de la fin de semaine, notre réseau dans la région a été touché par des ravinements, des inondations et des pannes de courant. Les équipes du CN ont déjà restauré une grande partie de l'infrastructure endommagée, mais certaines réparations seront retardées jusqu'à ce que les eaux de crue se retirent», a expliqué le porte-parole du CN, Scott Brown, dans une déclaration.

«Depuis lundi matin, toutes les voies du CN sont praticables en Nouvelle-Écosse, à l'exception d'un emportement important qui s'est produit juste au sud de Truro.»

Le plus grand chemin de fer du Canada a refusé d'offrir une estimation du moment où le service sur la voie actuellement non stabilisée reprendrait.

Via Rail a également émis un avertissement aux voyageurs après que la Nouvelle-Écosse a reçu l'équivalent de trois mois de pluie en 24 heures.

«Ainsi, la route maritime de Via Rail entre Montréal et Halifax ne peut pas fonctionner à l'est de Moncton, au Nouveau-Brunswick, jusqu'à nouvel ordre. Aucun autre moyen de transport ne sera fourni et les passagers touchés sont contactés directement pour les informer de la situation», a indiqué la porte-parole, Jamie Orchard, dans une déclaration.

Il ne sera pas possible de faire une réservation avant vendredi entre Halifax et Moncton, qui se trouve à environ 260 kilomètres au nord-ouest de la capitale de la Nouvelle-Écosse.

L'état d'urgence à l'échelle de la province, déclaré samedi par la Nouvelle-Écosse, devrait rester en vigueur jusqu'au 5 août. Dimanche, le ministre fédéral de la Protection civile, Bill Blair, a approuvé une demande de la province pour une aide continue.