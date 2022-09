Un «roi de la cryptomonnaie» se retrouve dans l’eau chaude. Alors qu’on lui réclame 35 millions $, le jeune homme de 23 ans originaire de l'Ontario n’a fourni que 2 millions $ en plus de deux McLaren, deux BMW et une Lamborghini, selon des documents.

Ce texte est une traduction de CTV News

Plus de 150 investisseurs qui ont remis un collectif de 20 millions $ à Aiden Pleterski et sa société AP Private Equity Limited, une firme d'investissement dans la cryptomonnaie et les devises étrangères, travaillent maintenant avec l’avocat de la récupération des fraudes Norman Groot pour récupérer leur argent.

«Il n’est pas clair pour le moment où ces fonds sont allés, même si cela a évidemment à voir avec son style de vie», a déclaré Groot, fondateur d’Investigation Counsel PC, à CTV National News.

M. Pleterski possédait 11 voitures haut de gamme, en plus d’en louer plusieurs autres, louait une maison au bord de l’eau à Burlington pour environ 45 000 $ par mois et possédait cinq ou six montres, d’une valeur comprise entre 200 000 $ et 400 000 $, selon le rapport d’un syndic de faillite obtenu par CTV.

«Il dépensait beaucoup d’argent», a déclaré Groot.

Le 9 août, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a déclaré Pleterski et sa société en faillite.

Mais seulement 2,2 millions $ ont été saisis en actifs, dont 32 000 $ de bijoux et d’objets personnels, une liste de voitures de luxe, la Lamborghini Huracan 2018 atteignant la valeur estimée la plus élevée à 350 000 $, ainsi que des espèces et des traites bancaires d’une valeur de 606 773 dollars.

«Les actifs disponibles peu de temps après la faillite sont certainement bien inférieurs à ce qui est dû aux investisseurs», a mentionné Rob Stelzer, qui a été nommé syndic de faillite de Pleterski, à CTV News Toronto.

«Un jeune Bill Gates»

M. Pleterski a qualifié chaque semaine de «semaine gagnante», promettant aux investisseurs 5 à 7 % de rendement, selon les documents d’une réunion des créanciers le 29 août.

«Les gens ont adhéré. Ils pensaient qu’il était un jeune Bill Gates», a expliqué M. Groot.

Malgré son âge, Aiden Pleterski a commencé à investir dans la cryptomonnaie en 2015, avec un article dans Forbes antérieur à sa faillite notant sa capacité à tirer parti de ses connaissances en tant que jeune passionné pour comprendre et prospérer dans le monde du commerce en ligne.

«Une grande partie de cet argent a été encaissé alors qu’il augmentait en valeur, puis quand il a rapidement commencé à baisser en valeur, les gens ont voulu récupérer ce qu’ils pensaient être leurs bénéfices... ce qu’il ne pouvait bien sûr pas payer», soutient M. Groot.

M. Stelzer a déclaré qu’un certain nombre de personnes ont allégué que Aiden Pleterski exploitait une entreprise de type schéma de Ponzi. «Nous enquêtons là-dessus», a-t-il confirmé.

«Nous prenons cela très au sérieux, nous savons qu’il y a beaucoup de gens à qui l’on doit beaucoup d’argent. Beaucoup d’entre eux sont des gens ordinaires qui ont investi 25 000 $, 50 000 $, 100 000 $. C’est beaucoup d’argent pour la plupart des gens. L’équipe de Grant Thornton et moi-même allons travailler très dur pour récupérer autant d’argent que possible et maximiser ce qui est disponible pour les créanciers.»

CTV News Toronto a contacté l’avocat de Pleterski à plusieurs reprises, mais n’a pas reçu de réponse.

«Un gamin de 20 ans»

Lors d’une réunion virtuelle des créanciers le mois dernier, Pleterski a affirmé qu’il avait perdu tout l’argent qui lui avait été donné vers la fin de 2021 et le début de 2022 dans une série «de mauvaises transactions», selon des documents examinés par l’émission CTV News Toronto.

Lors de l’entretien, le syndic de faillite a demandé des preuves de ces mauvaises transactions en plus des relevés bancaires. «Donc, jusqu’à présent, il n’a pas réussi à le faire», lit-on dans le document.

Lorsqu’on a demandé à M. Pleterski pourquoi il continuait à investir de l’argent alors qu’il savait qu’il ne pouvait pas être remboursé aux investisseurs, il a répondu «c’était un gamin de 20 ans».

En réponse à des questions sur sa comptabilité, M. Pleterski a déclaré qu’il était «très désorganisé» et qu’il n’avait «aucun conseil comptable».

«Tout est passé par le bouche-à-oreille et s’est déroulé très rapidement. Il n’a pas fait le suivi de ses finances et n’a pas non plus tenu de registre de ses dettes ou de ses paiements. M. Pleterski a affirmé que lui et les créanciers avaient signé des contrats par SMS», selon le procès-verbal de la réunion résumant les réponses du jeune homme le 29 août.

Afin de retracer la somme d’argent remise à M. Pleterski et de savoir où elle est allée, Stelzer a déclaré que son équipe contactait les institutions financières et localisait les relevés bancaires.

«Le syndic a également reconnu qu’il y avait des allégations selon lesquelles les déclarations fournies par Pleterski avaient été falsifiées, c’est pourquoi le syndic a également demandé des déclarations directement aux institutions financières», indique le procès-verbal de la réunion.

Sur plus de 150 créanciers auxquels M. Groot a dit avoir parlé, il a dit qu’il n’avait vu personne avec de la documentation commerciale réelle. Les investisseurs ont des dossiers de transfert d’argent, mais la question est de savoir ce qui s’est passé après cela, a-t-il soutenu.

«Vous ne devriez pas investir dans ce que vous ne comprenez pas [....] Chaque fois que vous mettez de l’argent en danger, vous devriez demander à quelqu’un d’effectuer une sorte de diligence raisonnable, ou au moins de le renvoyer à une personne de confiance indépendante pour obtenir un deuxième avis afin de vous assurer que vous ne faites pas un geste que vous regretterez plus tard.»