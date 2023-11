Les jeunes Canadiens sont plus préoccupés par leurs dettes personnelles et sont plus susceptibles d'avoir raté le paiement d'une facture cette année, révèlent les résultats d'un sondage d'Equifax Canada.

«Cela a été une période incroyablement stressante pour les ménages canadiens, simplement pour ce qui était de gérer leurs dépenses quotidiennes», a observé la cheffe principale de la conformité pour la défense des droits des consommateurs chez Equifax Canada, Julie Kuzmic.

Les jeunes adultes «semblent ressentir davantage les difficultés financières comparativement à leurs homologues plus âgés», indique le rapport.

Selon l'enquête menée en septembre, pas moins de 36 % des jeunes adultes ont indiqué avoir manqué le paiement d'une facture cette année, contre 23 % pour l'ensemble des répondants.

Par ailleurs, 52 % des personnes interrogées âgées de 18 à 34 ans s'inquiètent de leur dette personnelle, contre 39 % dans le groupe de répondants plus large.

L'agence d'évaluation du crédit a récemment noté que l'endettement des cartes de crédit des Canadiens avait atteint un sommet sans précédent au deuxième trimestre, les ménages à faible revenu ayant plus de mal à maîtriser leurs dépenses.

«Ce n'est un secret pour personne que les dettes de carte de crédit ont un taux d'intérêt plus élevé et peuvent donc être plus stressantes pour les personnes qui sont obligées de recourir aux cartes de crédit pour subvenir à leurs besoins quotidiens», a rappelé Mme Kuzmic.

«Ce n'est certainement pas une surprise de constater que le niveau d'anxiété des Canadiens à l'égard de leurs finances personnelles est relativement élevé. Et malheureusement, il est très probable qu'il y ait un lien entre les soldes plus élevés que nous constatons sur les cartes de crédit et l'anxiété que ressentent les gens.»financiers.



Le logement est une préoccupation majeure pour les Canadiens, a poursuivi Equifax Canada, trois répondants sur dix affirmant avoir dû trouver un revenu supplémentaire afin de couvrir des paiements hypothécaires ou de loyer plus élevés.

L'agence s'attend à ce que cette anxiété continue de croître, car de nombreux ménages n'ont pas encore renouvelé leur prêt hypothécaire à des taux d'intérêt considérablement plus élevés. Le taux du financement à un jour de la Banque du Canada se situe à 5,0 % depuis le mois de juillet.

Près de 20 % des répondants ont indiqué qu'ils se trouvaient dans une situation financière précaire et qu'ils pourraient devoir déménager en raison de problèmes de moyens financiers.

L'enquête a en outre révélé que les jeunes Canadiens étaient plus susceptibles de chercher un deuxième ou un troisième emploi ou des «petits boulots» afin de s'acquitter de leurs obligations financières.

«Un certain nombre de personnes ont reconnu que des remboursements plus élevés d'hypothèque ou de loyer les ont forcés à trouver un revenu supplémentaire», a indiqué Mme Kuzmic.

Le sondage d'Equifax a été réalisé en ligne du 15 au 18 septembre, auprès de 1564 Canadiens membre d'un panel en ligne de la firme Léger.