Un sondage CROP - réalisé auprès de 1000 Québécois pour le compte du Centre d'études sur les médias - confirme que les médias sociaux, incluant Facebook et Instagram, occupent une place importante dans les habitudes informationnelles des Québécoises et des Québécois, mais encore plus particulièrement chez les jeunes âgés de 18 à 34 ans.

Selon le sondage, 70 % de jeunes de cette tranche d'âge considèrent Facebook et Instagram comme des sources importantes pour s'informer au point où ils utilisent les médias sociaux tous les jours à des fins d'information.

L'équipe du Centre d'études sur les médias, dirigé par la professeure au Département d'information et de communication de l'Université Laval, Colette Brin, estime donc que la décision de Meta de bloquer l’accès aux nouvelles sur les plateformes Facebook et Instagram, en réponse à la nouvelle loi fédérale sur les nouvelles en ligne (C-18), «touche particulièrement les jeunes adultes».

«Ils sont plus nombreux que les autres groupes d’âge à dire que le blocage des nouvelles les dérange dans leurs interactions avec l’actualité, mais aussi plus nombreux à conserver leurs habitudes d’information sur ces plateformes», peut-on lire dans un communiqué acheminé aux médias.

À lire également : Dossier spécial Noovo Info | C-18: Meta et Google vs les médias canadiens

En effet, seulement un tiers des répondants (32 %) au sondage affirme que leurs habitudes liées aux nouvelles sont «beaucoup» ou «assez» dérangées par le blocage des nouvelles sur Facebook et Instagram alors que les deux tiers (66 %) se disent peu ou pas importunés dans leurs habitudes d'information.

«C'est préoccupant le fait de ne plus accéder ou de ne pas faire l'effort d'accéder à des informations autrement. Ça veut dire qu'il y a des parties de la population qui n'ont pas accès à certaines informations.», mentionne Colette Brin, directrice du Centre d'études sur les médias de l'Université Laval.

Environ 31 % des jeunes âgées de 18 à 34 ans ont déjà changé leurs habitudes pour consulter d'autres sources d'information que les réseaux sociaux alors que 20 % d'entre eux n'ont rien changé, mais «pourrait le faire si la situation persiste».

«Les jeunes ont grandi avec Internet et les réseaux sociaux, donc ça crée une habitude et c'est certain que si les réseaux sociaux diffusent de entre autres de l'information depuis votre naissance, on comprend que ces personnes n'ont pas développé le réflexe d'aller sur les sites de nouvelles pour s'informer», soutient Michaël Nguyen, président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec.

Voyez le reportage de Laurence Royer dans la vidéo liée à l'article.

Important pour plusieurs Québécois

Si l'on regarde les résultats du sondage CROP pour l'ensemble de la population, près d'un Québécois sur deux considère Facebook et Instagram comme des sources importantes pour s’informer.

Toutefois, bien que la majorité (66 %) ait remarqué le blocage sur les plateformes de Meta, une proportion similaire (68 %) se disent «peu» ou «pas» importunés dans leurs habitudes d'information.



En effet, plus du quart des répondants (29 %) affirment avoir déjà changé leurs habitudes pour consulter d’autres sources alors que 20 % envisagent de le faire si la situation persiste. Un tiers des répondants (34 %) estiment que cela ne s’applique pas à eux ou ne s’informent pas sur ces plateformes, les autres (18 %) continuant à s’informer sur Facebook et Instagram.

Aux médias et au gouvernement fédéral d'agir

Toujours selon les résultats du sondage, les Québécois considèrent majoritairement que les médias, mais aussi le gouvernement fédéral, ont une grande responsabilité pour assurer l’accès du public à une information de qualité sur l’actualité. Ils sont toutefois plus divisés quant à Google ou Facebook et Instagram.

À votre avis, quel est le niveau de responsabilité de chacun de ces acteurs pour assurer l’accès du public à une information de qualité (Moyenne 0-10) ?



Les médias d’information : 8,1

Le gouvernement fédéral : 7,9

Google : 6,9

Facebook/Instagram : 6,2



Extrait du rapport l’Attitude des Québécois à l’égard de la Loi C-18

À lire également : Voici comment accéder au contenu de Noovo Info malgré le blocage de Meta

Près de la moitié des répondants au sondage sont d’avis que Meta devrait compenser financièrement les médias alors que seulement 24 % s’opposent à cette idée. Toutefois, la majorité (50 %) préfèrerait voir les entreprises s’entendre entre elles, plutôt que ce soit le gouvernement qui décide. Les modalités d’application de la loi, publiées début septembre, prévoient d'ailleurs une forme hybride de ces deux options. Les entreprises pourront obtenir une exemption sur la base d’ententes directes avec des médias, à condition que le CRTC détermine que les ententes respectent les objectifs de la Loi.