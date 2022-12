Les Jeux olympiques de Tokyo ont coûté 20 % plus cher que le montant rapporté par le comité organisateur lors de sa reddition de compte il y a plus d'un an, a-t-on appris dans un rapport du Bureau du vérificateur général du Japon.

Ce document, qui a été publié cette semaine, a souligné la mauvaise foi et le manque de transparence du gouvernement japonais et du comité organisateur dans ce dossier.

Le rapport a indiqué que l'événement avait coûté 1,7 trillion de yens (17,6 milliards $CAN). Le comité organisateur avait estimé le coût des Jeux de Tokyo à 1,42 trillion de yens (14,6 milliards $ au taux de change de l'époque, mais 17,73 milliards $ en dollars actuels).

«Le gouvernement, dont nous sommes en droit de nous attendre à sa collaboration, devrait divulguer au moment opportun les dépenses totales ou une estimation de celles-ci, pouvait-on lire dans le rapport. Il devrait mettre en place un système permettant la divulgation complète des informations, afin de faciliter la compréhension des contribuables envers les coûts d'organisation et d'exécution de l'événement.»

L'an dernier, le comité organisateur avait utilisé un taux qui avait permis de chiffrer le coût d'organisation des JO à 17,73 milliards $. En vertu du taux en vigueur présentement, ce coût grimpe à 21,14 milliards $.

Le comité organisateur n'a pas dévoilé le taux de change utilisé pour convertir ce montant en dollars canadiens.

Le rapport du Bureau du vérificateur général du Japon a été publié au moment même où les représentants municipaux de Sapporo et le Comité olympique japonais ont annoncé qu'ils «suspendent» leurs efforts afin d'obtenir l'organisation des Jeux d'hiver de 2030.

Le maire de Sapporo, Katsuhiro Akimoto, a mentionné que le processus est «suspendu» — et non abandonné — en raison des conséquences découlant du scandale lié à l'organisation des Jeux olympiques de Tokyo.