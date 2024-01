«Il y a urgence d’agir» pour assurer la sécurité de tout un chacun dans les palais de justice.

C’est ce que demandent notamment Marie-Anne Paquette et Henri Richard, respectivement juge en chef de la Cour supérieure et de la Cour du Québec, dans une lettre adressée aux ministres de la Justice, Simon Jolin-Barrette, et de la Sécurité publique François Bonnardel.

Cette sortie des deux magistrats survient une semaine après une attaque vraisemblablement gratuite d’un traducteur judiciaire au palais de justice de Longueuil. Notons que les mesures de sécurité de l'établissement ont été renforcées depuis les évènements.

Selon les plus récentes informations, l’auteur présumé de l’attaque aurait réussi à entrer dans l’établissement avec quatre armes blanches. «L’évènement de mardi dernier démontre les défaillances à la sécurité dans les palais de justice, particulièrement en raison de l’absence d’arches [ou détecteurs de métal N.D.L.R], à l’exception de Montréal», écrit-on.

Le principal suspect dans cette affaire, Alexandre Garcés, fait désormais face à quatre chefs d’accusation relatifs à l’agression. La victime, âgée de 68 ans, a été grièvement blessée lors de l'attaque.

«Nous sommes inquiets pour la sécurité des employés, des intervenants, des justiciables, des avocats, des victimes, des témoins et des juges qui doivent se présenter dans les palais de justice où aucune arche de sécurité ne permet de détecter les armes à feu ou les armes blanches», peut-on lire dans la lettre.

En ce sens et «pour maintenir un climat de confiance», on exige que des arches de sécurités soient installées dans tous les palais de justice. Des arches portatives devraient donc être installées «rapidement» pour ensuite faire place à des arches permanentes.

Il n’y a pas que le manque d’arche de sécurité qui suscite de l’inquiétude. L’absence de constables spéciaux dans toutes les salles d’audience préoccupe également les juges en chef. «Les audiences en matière civile, familiale, de santé mentale et de soins présentent également des risques qui ne devraient pas être minimisés ou ignorés», souligne-t-on dans la lettre.

Extrait de la lettre:



Ainsi, pour nous permettre de connaître adéquatement l'état de la situation et, nous l'espérons, nous assurer que les mesures adéquates sont mises en place, nous vous saurions gré de bien vouloir nous transmettre:



1- L'échéancier précisant les dates de déploiement des arches de sécurité dans les palais de justice de la province;

2- Une mise à jour de l'état du nombre de postes vacants et du taux de roulement pour les postes de constables spéciaux par palais de justice (les informations dont nous disposons datent du 8 juin 2023);

3-Les mesures qui seront mises en place, au-delà de la création de nouvelles cohortes de formation, pour favoriser l'attraction et la rétention des constables spéciaux.